Isole Tremiti, un paradiso nell'Adriatico: Azzurro Storie di Mare nel ricordo di Lucio Dalla

ISOLE TREMITI. Una ultima domenica d’agosto non proprio idilliaca da trascorrere al mare, allora va bene ristorarsi almeno gli occhi con un paradiso, quello delle Isole Tremiti.

Dalle 9.30 è andato in onda il programma curato da un amico di Termolionline, Beppe Convertini, che con grande disponibilità e simpatia, nella fase del lockdown primaverile 2020, ci omaggiò di un collegamento nell’ambito della trasmissione Termoli in Diretta.

Il legame straordinario di Lucio Dalla con le diomedee, il magnifico scenario naturale per le immersioni, curiosità e aneddoti, come il postino Mauro Attanasia, lo skipper Salvo (in arte Skizzo), le isole di San Domino e San Nicola, tanti aspetti messi a fuoco con l’attrattiva incredibile di un arcipelago unico nel suo genere in Italia e nel mare Adriatico.

L’ufficio stampa della Rai nel lancio della trasmissione di Rai Uno “Azzurro Storie di mare” aveva annunciato come la puntata sarebbe stata dedicata alle meraviglie delle Isole Tremiti e al ricordo di Lucio Dalla.

In questa terza puntata con Beppe Convertini – disponibile su Rai Play - mostrate le bellezze, le mille potenzialità e gli infiniti volti di queste isole, e ci sarà anche un emozionante omaggio al cantautore Lucio Dalla, che amava profondamente questi luoghi. Spazio anche alle scoperte, alle ricerche scientifiche e alle professioni legate al mondo marino. Con Beppe Convertini e il Team Azzurro invito a rispettare di più il mare e a promuovere nel concreto quella cultura della sostenibilità ambientale di cui tutti, oggi più che mai, siamo chiamati ad essere convinti ambasciatori.