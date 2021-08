TERMOLI. Temperatura che non ha raggiunto i 22 gradi e raffiche di vento anche oltre i 45 km/h, non è certo uno scenario ideale per trascorrere l’ultima domenica d’agosto sulla spiaggia.

Non a caso, ombrelloni chiusi negli stabilimenti balneari e mare in burrasca, questo il clima nell’ultimo weekend di un mese per buona parte ha fatto boccheggiare tutti, senza ritornare a riferimenti come gli incendi.

Certo, l’ultima settimana ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, visto che la costa era ancora gremita di gente, forse ancora più che nella prima settimana del mese.

Alla riapertura delle scuole manca comunque ancora più di metà mese e due fine settimana, siamo certi che se il meteo accompagnerà lo scorcio finale della stagione, il litorale tornerà a popolarsi, lidi compresi, specie nei weekend .

Vedremo quanto sarà destagionalizzato il secondo periodo estivo post Covid, anche perché la pandemia e le relative conseguenze, restrizioni comprese e in ultima analisi il Green Pass, hanno sicuramente modificato usi e costumi nelle ferie degli italiani (e dei molisani).