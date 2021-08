TERMOLI. Con l’aumento dei casi di Covid nel Molise in questo scorcio di agosto e i nuovi ricoveri, si torna a parlare con insistenza della gestione della pandemia.

Tante le questioni ancora inevase, che ora sono in mano direttamente al commissario ad acta Donato Toma, che ha preso il posto di Flori Degrassi, ma sempre centrale riveste il ruolo dell’Asrem.

Terapie intensive, carenza di personale, Torre Covid all'ospedale Cardarelli, dossier aperti, su questi argomenti abbiamo approfittato della presenza del direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise, Oreste Florenzano, in occasione dell’Open Day vaccinale al PalAirino, per chiedere lumi e lo stato dell’arte delle varie situazioni o per meglio dire contingenze.