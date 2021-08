La pandemia influisce anche sui conti del Cosib, il bilancio 2020

TERMOLI. Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, Ente Pubblico Economico, meglio conosciuto come Cosib, ha subito come tutti nel 2020 gli effetti della pandemia, come viene evidenziato anche dal Bilancio, approvato dal Comitato direttivo prima e poi dal Consiglio generale, con una perdita di esercizio di 744.136 euro.

Considerato l’attuale periodo emergenziale, conseguente all’epidemia da Covid-19, il Consorzio si è avvalso del maggior termine per l'approvazione del Bilancio d’esercizio, chiuso al 31/12/2020. Nella relazione di bilancio, si evince che a eccezione di pochi comparti essenziali (alimentare, farmaceutico, trasporti, energia) ed il relativo indotto, tutto il resto del sistema produttivo ha sofferto grandemente le restrizioni imposte per contrastare la pandemia, per cui risultano ridotte anche le possibilità di sviluppo sui mercati domestici ed internazionali. Il Consorzio, svolgendo l’attività di fornitura di servizi reali alle aziende, come sancito dall’art. 6 dello Statuto consortile, non è rientrato fra le attività sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con effetto dal 23 marzo 2020. Ha continuato a svolgere la sua attività, con comunicazione inoltrata il 23/03/2020 al Prefetto della Provincia di Campobasso, in una realtà sociale ed economica fortemente influenzata dagli effetti pandemici, vivendo la situazione emergenziale come momento transitorio, con l’obiettivo di porre le basi per una auspicata ripartenza.

Per quanto riguardo la gestione economica e finanziaria del Consorzio, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo, tenuto conto che l’Ente, di fronte ad uno scenario nazionale ed internazionale abbastanza critico, ha mantenuto un buon equilibrio della propria struttura economica e patrimoniale. Il Consorzio ha perseguito con efficacia gli obiettivi gestionali, ribaditi nel Piano Economico Finanziario per il 2020, finalizzati all’erogazione alle imprese dei servizi necessari (gestione del ciclo idrico integrato, gestione delle reti, viabilità, ecc.). Da gennaio 2020, sono stati modificati i prezzi unitari di fatturazione dei servizi dell’acqua industriale e dell’acqua potabile (ormai invariati dal 2008), in maniera differenziata per le grandi e piccole utenze. Nel corso del 2020, il volume di ricavi, generato dalla vendita dei lotti industriali, è stato movimentato per € 130.380, rispetto ad € 82.005 dell’anno 2019, la differenza positiva tra i due esercizi è di € 48.375. Alla data del 31/12/2020 il numero delle aziende insediate nel nucleo industriale risulta pari a n. 118.

L’andamento dei ricavi operativi, derivante dalla vendita dei servizi consortili, conseguito nel 2020, al netto della sopra ricordata cessione di lotti industriali, si presenta in linea rispetto al 2019 ed in aumento, rispetto all’anno 2018. Gli incrementi sono stati registrati per: - i ricavi di laboratorio del 30,54%, si riferiscono alla normale attività di analisi per conto terzi, offerta alle imprese insediate nell’area, ed in parte, a quelle esterne; - la maggiore richiesta di erogazione dell’acqua industriale da parte delle aziende insediate, del 10,04%. A causa del lockdown pandemico, nel 1° semestre 2020 è emersa una significativa riduzione del fatturato del servizio idrico integrato; l’impatto negativo sui ricavi è stato del -10,47%. La ripresa e, quindi, l’incremento di fatturato, è stata registrata nel secondo semestre, in particolar modo, nell’ultimo trimestre dell’anno.

La perdita di esercizio ammonta a 744.136 euro, coperta utilizzando il Fondo Contributi in c/Capitale. Ricordiamo come a novembre è stato insediato il nuovo direttivo.