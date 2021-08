Campagna vaccinale, in Molise somministrate ieri 1.052 dosi

CAMPOBASSO. Prosegue il report dell'Asrem sulla campagna vaccinale. Ieri in Molise sono state somministrate 1.052 dosi. In particolare, il numero delle somministrazioni è passato da 405.764 di sabato 28 agosto a 406.816 di domenica 29 agosto. Delle dosi inoculate 280.843 sono state Pfizer-BioNTech, 64.384 AstraZeneca, 55.757 di Moderna e 5.831 di Janssen. In Molise consegnate 442.275 dosi, di cui utilizzato il 91,98%.