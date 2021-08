TERMOLI. Oltre al danno del fermo biologico, che obbliga ad arrestare l’attività dello sforzo di pesca industriale per le imbarcazioni a strascico in un periodo turisticamente così in fermento, anche la beffa dei furti subiti a bordo.

Brutta sorpresa per alcuni armatori della flottiglia termolesi.

Alcuni di loro sono scesi al porto per fare la manutenzione di routine sulle loro imbarcazioni e hanno scoperto la sgradita sorpresa di aver ricevuto visite indesiderate da parte di malintenzionati.

Su almeno 5 imbarcazioni sono stati portati via monitor e altre attrezzature da pesca.

I marittimi lamentano da tempo che continuino a transitare pedoni e auto senza permesso e la videosorveglianza pubblica non funziona.