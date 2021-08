TERMOLI. Valore artistico e Valore associativo, quello che ieri è stato sancito al MacTe, oltre al finissage del 62esimo Premio Termoli, anche l’iniziativa Camminando Camminando alla scoperta del MacTe, con l’associazione Il Valore, appunto.

Un percorso che ci viene illustrato da Carla Di Pardo, artista e docente, promotrice dell’evento collaterale in via Giappone assieme a Cinzia Vizzarri, che dell’associazione è presidente.

«Ieri 29 agosto, è stata una giornata molto intensa, interessante ed emozionante, iniziata alle ore 16 con la visita guidata al MacTe (Museo di Arte Contemporanea di Termoli).

«Ad accompagnarci la bravissima Amalia Vitale che ha saputo, come sempre, condurre tutti i visitatori alla scoperta e alla conoscenza di tutte le Opere esposte relative alle arti figurative, della 62esima mostra del Premio Termoli a cura di Laura Cherubini che ha visto coinvolti un totale di 12 artisti.

In più, per la prima volta, è stata aperta una sezione speciale, quella di Architettura e Design, che si è occupata di progettare delle pensiline, da posizionare nella nostra città.

Alle ore 19 Finissage 62esima edizione del Premio Termoli e premiazione Presenti la direttrice Caterina Riva, la curatrice Laura Cherubini, l’Assessore alla Cultura Michele Barile, e i componenti della Giuria insieme ad un interessato pubblico

Ricordiamo che il Premio Termoli nasce nel 1955 da una idea avanguardista e quasi utopica di un nostro concittadino, il grande Maestro Achille Pace in stretta collaborazione con il Comune di Termoli

Il Maestro, Direttore Artistico, ha curato il Premio per ben 59 anni, portando nella nostra piccola cittadina, nomi altisonanti del mondo dell’Arte Contemporanea italiana, sia riguardanti gli Artisti che i membri di giuria, a Termoli, in tempi non sospetti, vi stazionavano per alcuni giorni Palma Bucarelli e Carlo Argan insieme a tanti giovani ed importanti artisti, oggi Termoli possiede oltre a tutte le opere acquisite con il Premio acquisto anche tutte le opere donate in questi lunghi anni, il Museo, vanta circa 500 opere in collezione, che oggi fanno parte di una Fondazione tra privato e pubblico. Un grande Patrimonio dal VALORE inestimabile conservato in un piccolo scrigno, l’Ex Mercato».