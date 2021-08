Vaccinazioni all'Hospitainer solo per i richiami, prime dosi concentrate al PalAirino

TERMOLI. Dopo il boom dell’ultimo fine settimana di agosto, anche ieri a Termoli somministrate oltre 400 dosi di richiamo, la campagna vaccinale vira nella sua organizzazione.

L’Hospitainer della Croce Rossa allestito davanti al San Timoteo sarà attivo nelle vaccinazioni due giorni a settimana, proprio in occasione dei richiami, in questa i giorni indicati sono mercoledì e sabato.

Per il resto, ci si concentrerà con l’attività nel centro vaccinale del PalAirino, dove ad esempio sono stati dirottati, per così dire, i vaccinandi prenotati oggi.

Il calendario sarà deciso settimanalmente.

In Molise, come nel resto del Paese, si è anche in attesa di sapere cosa accadrà per l’eventuale terza dose e qualora fosse prevista da Ministero della Salute e Iss, certamente l’Hospitainer tornerà a svolgere il ruolo avuto sin qui.

A intervenire in merito il dottor Giancarlo Totaro, col suo spirito critico: «Oggi chiuso il centro vaccinale all'ospedale di Termoli. Le seconde dosi dei pazienti vaccinati in "ospedale", colti di sorpresa, saranno somministrate al palazzetto. Sicuramente sarà al momento ridimensionata l'attività con ancora qualche seduta settimanale programmata e poi il futuro è totalmente incerto.

Quindi a Termoli potrebbe rimanere (come già oggi) un solo centro vaccinale. Non è troppo presto rinunciare ad un centro vaccinale, funzionalmente legato all'ospedale, o comunque ridurne fortemente l'attività?

A mio modesto parere sarebbe opportuno valutare con attenzione l'opportunità di privarsi prematuramente di uno strumento così strategico per la lotta al Coronavirus specie in previsione della eventuale terza dose di vaccino. Si spera almeno che di questa novità riorganizzativa sia stato informato ufficialmente almeno il sindaco ma sarebbe giusto che anche i cittadini però siano informati circa la fine che farà il centro vaccinale dell'ospedale e/o dell'utilizzo che se ne vuole fare».