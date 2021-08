Il gossip nella storia e nella politica

Chi scrive non pretende di suggerire una lettura. Cerca soltanto di offrire uno spunto alla meditazione del lettore. Perciò si ipotizzi che, nell’800, fosse stato già possibile intercet¬tare le conversazioni di Corte. Vi rendereste conto che quello che è parso un brutto punto d’arrivo ai tempi del Cavaliere, in realtà ha avuto tanti precedenti illustri. Tanti perché il secondo dei Re Vittorio non era certo l’unico uomo pubblico a praticare le alcove. L’ha fatto persino il pio Alessandro Manzoni, così come l’inquilino in nero (con gli stivaloni) di Palazzo Venezia. Questo è sempre accaduto, nel¬la storia d’Italia come in quella dell’uo¬mo e del potere in genere. Non sarà bello, ma è così, seppure il ragionamento non sminuisca l’inopportunità dei comportamenti addebitati all’ex-Presidente del Consiglio dei Ministri. Naturalmente voglio parlarne non per prendere posizione pro oppure contro, ma solo per inquadrare la vicenda da un punto di vista “storico”. Per esempio, dagli scritti del vice-Ministro del Regno di Piemonte e di Sardegna, Alberto Carlo Pisani-Dossi, è possibile apprendere che Vittorio Emanuele II è stato uno dei più illustri “tombeur des femmes” di due secoli or sono. Alla “voce-donne” del bilancio statale sabaudo era stato previsto un appannaggio reale di un milione e mezzo all’anno. In sostanza, il Re impiegava di suo solo l’attrezzistica anatomica, ma i soldi utilizzabili erano rigorosamente pubblici. Il succitato “grand commis” ricorda che il Sovrano si svegliava di soprassalto, gridando:“Una fumma, a me una fumma!”; ed il malcapitato aiutante di campo doveva premurarsi di fare il giro di certi luoghi sin¬ché avesse rinvenuto un esemplare femminile degno di essere presentato a Sua Maestà. Il compenso abitualmente elargito era di cento lire; e, alla fine, ogni “signora” veniva munita di un contrassegno (una sorta di “marchetta”) nel caso che le fosse capitato di essere ripre¬sentata a Corte. Le “mademoiselles” gli dovevano essere condotte in abito adamìtico, calzando solo le calze e le scarpe. Durante l’incontro dovevano fumare rigorosamente sigari “Avana” (posso presumere per la forma anatomica con cui venivano costruiti). Il Re si di¬vertiva a contemplarle mentre gli balla¬vano intorno; sinché, all’improvviso, eccitatosi parossisticamente, “prendeva a cavalcarle”. Era tale la costanza di queste abitudini che, quando andava a caccia, doveva essere contornato da un “harem”. La contessa di Udine, che gli aveva prostituito la propria figlioletta 13enne, si guadagnò un’elegante carrozza tirata da quattro puledri. Insomma, dal¬le pagine di Pisani-Dossi si deduce che pure chi abbia inciso fortemente su di un’intera società, ha combinate cose “squallide” nel suo privato. E’ evidente che le imprese peritòrie non possano cancellare le seconde; però è altrettanto vero che manco possano renderle vane. Insomma, di fronte a certi fatti, il lettore dovrebbe valutare - in piena coscienza - se sia possibile detestare la vita privata (e, nel contempo, lodare i pubblici comportamenti), domandandosi se sia giusto (o meno) pensare che la morale possa essere quella cosa per cui non potrebbe giammai essere protagonista della Storia chi fosse abituato a guardare i fatti dal buco di una serratura. In effetti, Vittorio Emanuele II ha “fatto” l’Italia, seppure abbia frequentato la “bela Rusìn”, le minorenni del tempo. Analogamente del Conte di Cavour (della cui presunta omosessualità si è sempre discusso), si tramanda che fossero piaciuti gli ‘uregiazz’ dell’epoca; l’impenitente donnaiolo don Peppino Garibaldi si faceva mandare le donne dal Governo piemontese sin nel suo esìlio di Caprèra. Dunque, la Storia – anche da un secolo all’altro - conserva sempre una sua valenza, mantenendo lo stesso passo sia pure quando gli angoli d’ombra fossero molti. Allora: è possibile che i fatti privati ‘segreti’, accoppiati alle pubbliche virtù private, regnìcole e repubblicane, debbono sempre essere viste nel loro insieme, tenuto conto che le voglie, le mignotte e le rega¬lie ‘passano’ – da un uomo all’altro (fosse pure un politico) mentre le opere restano? Claudio de Luca