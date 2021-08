Rassegna internazionale "Last Twenty", Malorni: anche noi nella tappa molisana

TERMOLI. Travalica i confini l’attività della Kairos Cooperativa sociale Onlus di Termoli. Il suo presidente, Nicola Malorni, è stato invitato a un evento di caratura internazionale, denominato “The Last Twenty”, che riguarda i 20 paesi più poveri del mondo.

La Kairos è impegnata in Italia nel campo della promozione di empowerment a favore di “categorie fragili” attraverso interventi di “olivicoltura sociale”. Afghanistan, Burkina Faso, Burundi, Repubblica Centroafricana, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Libano, Liberia, Malawi, Mali, Mozambico, Niger, Sierra Leone, Somalia, Sudan e Yemen.

In contemporanea al G20 che, sotto la presidenza Italiana, si concluderà a Roma il 30 e 31 ottobre, si svolgerà “The Last Twenty - Gli ultimi Venti" per parlare ai “Grandi”, all’Assemblea Generale dell’Onu, al Mondo. In particolare pace, dialogo interreligioso e interculturale, immigrazione e accoglienza, clima e ambiente, salute e istruzione, turismo e sviluppo locale, fame e povertà, condizione femminile, inclusione e accessibilità universale, cultura e rigenerazione, economie alternative e agricoltura, cooperazione internazionale, interconnessioni tra le problematiche delle nostre aree interne e quelle dei Paesi Last 20, sport paralimpico, sono i temi che animeranno dialoghi, seminari, spettacoli musicali e teatrali, laboratori esperienziali e molto altro nella tappa che si svolgerà in Abruzzo e Molise dal 17 al 21 settembre. «Ma ci siamo soprattutto con la nostra storia, la nostra cultura, la nostra voglia di futuro e soprattutto con la nostra dignità di Uomini e Donne. Di Abitanti della Terra di cui costituiamo la maggioranza. Interverrò alla tavola rotonda “Economia ecologica e giustizia sociale. La cooperazione è il motore dell’evoluzione, in programma il 20 settembre in Molise presso la Piana dei mulini. Insieme agli altri relatori tratterò della connessione tra il sistema economico e il sistema sanitario globale. Al centro del dibattito la Terra e il rispetto delle biodiversità. Dialogo e confronto per garantire la salute e il futuro, sviluppando un senso di comunità equo e solidale».