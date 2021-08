TERMOLI. A fine 2020 era stata realizzata in via provvisoria. Parliamo della rotatoria all’incrocio tra viale Padre Pio e viale San Francesco. Solo un anno prima c’era stato un investimento mortale, che ha fatto accelerare l’idea di mettere in sicurezza un crocevia che puntava sull’ospedale San Timoteo.

Pericoloso il discesone che si innestava verso il nosocomio, nonostante la rotatoria di San Pio, e la svolta vietata a sinistra da chi proveniva da Sud.

Nelle ultime settimane operai al lavoro per realizzare l’opera definitiva, che ha preso compiutezza nelle ultime ore.

L’amministrazione aveva inserito nella programmazione degli interventi di miglioramento della circolazione stradale per l’anno 2021 la realizzazione di una intersezione a rotatoria, in prossimità dell’incrocio tra viale Padre Pio e viale San Francesco.