Digitalizzazione in Molise, i Comuni più virtuosi

MOLISE. Digitalizzazione in Molise: Campobasso tra i primi nove Comuni del Sud (mentre Casacalenda tallona).

Secondo un'indagine condotta, tra aprile e maggio, da Fpa per ‘Dedagroup public services’ (azienda in prima linea nello sviluppo delle nuove infrastrutture pubbliche digitali italiane), i Comuni che nel 2021 hanno raggiunto un livello elevato di maturità digitale sono 49. In aumento di 14 unità rispetto al 2020. Però le città italiane digitalmente più mature si trovano soprattutto nelle regioni del Nord (e sono di grandi dimensioni), ma non mancano gli esempi virtuosi tra i piccoli centri e nel Mezzogiorno.

Così il 2020 passerà alla storia come l'anno della pandemia, ma anche come il momento in cui la Pubblica amministrazione ha accelerato nella direzione di una trasformazione tecnologica senza precedenti. Venendo ai Comuni, i servizi maggiormente offerti in modalità digitale sono quelli legati allo Sportello unico delle attività produttive e quelli che ricevono le prenotazione di appuntamenti per il rinnovo della carta d'identità. Di contro quelli meno accessibili appaiono essere relativi alla richiesta del contrassegno-auto per disabili ed alla ricezione della domanda di assegno per le famiglie numerose. Ciò posto, l'Italia degli enti locali conferma la propri maturità almeno sotto il profilo digitale; e città grandi e minime - dal Settentrione al Meridione - registrano i maggiori progressi nell'offerta di servizi e nella comunicazione con i cittadini attraverso i canali ‘social’.

Ma è pur vero che c'è ancora tanto da fare. Soprattutto con le piattaforme abilitanti e nella condivisione di ‘open data’. L'indagine incentrata sulla maturità digitale dei 110 Comuni capiluogo ha preso in considerazione tre ambiti ben precisi: ‘digital public services’, livello di disponibilità ‘online’ di 20 tra i principali servizi al cittadino ed alle imprese, ‘digital Pa’, integrazione dei Comuni con le principali piattaforme abilitanti, e ‘digital openness’, numerosità, interoperabilità degli ‘open data’ e comunicazione con i cittadini attraverso i ‘social’. I 7 Comuni che hanno ottenuto il punteggio più elevato in tutti e tre gli ambiti analizzati sono Bologna, Firenze, Milano, Roma, Modena, Pisa e Cesena. Tra i 49 Comuni più digitali figura addirittura Campobasso ed altre otto Città del Sud: Bari, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Lecce, Matera, Napoli e Palermo. La ricerca ha dimostrato che i Comuni d’Italia abbiano reagito bene agli stimoli portati dall'emergenza sanitaria, accelerando il proprio processo di maturazione digitale. Così hanno spiegato alla Fpa dove, secondo il ‘trainer’, “ora le Amministrazioni degli enti locali territoriali saranno chiamate a consolidare il loro posizionamento nelle dimensioni in cui hanno registrato i principali miglioramenti, come l'offerta di servizi digitali. Sarà fondamentale promuovere una maggiore diffusione del cloud”.

La rivoluzione digitale, nella provincia di Campobasso, parte da Casacalenda. Questo Comune sarebbe stato il primo tra gli 84 del territorio a dotarsi dell’App IO, l’innovativa piattaforma che semplifica il rapporto tra ente pubblico e cittadini, offrendo a questi ultimi l’accessibilità diretta a numerosi servizi fondamentali. La partenza di “IO App” annunciò, entusiasticamente, l’avvio del percorso di semplificazione del Comune calendino con un forte ventaglio di prestazioni. “Questa Amministrazione ha raggiunto un importante traguardo che garantisce una accessibilità ai servizi moderna, intuitiva, facile e veloce. I cittadini, attraverso pochi e semplici passaggi, possono ricevere direttamente su ‘smartphone’, p.c. o ‘tablet’ comunicazioni come promemoria di scadenze, avvisi di pagamento, aggiornamenti, informazioni di pubblica utilità. Con il vantaggio della distanza, condizione determinante in una prospettiva di tutela personale rispetto alla emergenza sanitaria”.

Claudio de Luca