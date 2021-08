Accoglienza profughi, in Gazzetta Ufficiale l'esito del bando Siproimi vinto dalla Medihospes

TERMOLI. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di venerdì scorso l’estratto dell’aggiudicazione di gara con cui l’amministrazione comunale di Termoli, attraverso la centrale unica di committenza ha perfezionato l’iter per l’individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione dei servizi di organizzazione e gestione delle attività di accoglienza, tutela e integrazione a favore di richiedenti/titolari di protezione e dei loro familiari di cui al sistema di protezione internazionale (Siproimi) - biennio 2021/2022. La determinazione dirigenziale è la n. 1537 del 10.08.2021, a firma del dirigente delle Politiche sociali, Marcello Vecchiarelli. Ad aggiudicarsi l’appalto da 2.335mila euro è stata la cooperativa sociale Onlus “Medihospes”, con sede legale a Bari in via Caduti Strage di Bologna, 5.

In merito, nella seconda decade di luglio, ci fu un botta e risposta tra il soggetto uscente e la stessa Medihospes. Gli operatori della Cooperativa Sociale Onlus aggiudicataria hanno evidenziato come il soggetto, che opera da oltre un decennio sui nostri territori ha sempre rispettato i contratti collettivi di lavoro ed ha utilizzato solo ed esclusivamente personale (operatori, assistenti sociali, mediatori linguistici, informatori legali, psicologi, etc.) che vivono in Molise e conoscono il territorio e quanto questo può offrire in termini di integrazione ed inclusione. Ha acquisito anch’essa una notevole esperienza in loco avendo gestito, oltre ai progetti SPRAR di Agnone, Larino e Poggio Sannita, anche diversi Centri di Accoglienza Straordinaria: “Le Dune” di Petacciato, “XENIA” di Ripabottoni, “Happy House” di Ripalimosani e, a tutt’oggi, “Il Tratturo” di Campolieto.