‘Il digitale è di strada’: successo per la tappa termolese del tour sulle tecnologie

TERMOLI. In un mondo che si spinge sempre oltre, avvicinandosi maggiormente alla tecnologia e al digitale, quasi sostituendo la vita reale con quella online, la tappa de ‘Il digitale è di strada’ non poteva che essere un successo.

Tra gli oltre 2mila chilometri percorsi nel Bel Paese, il 30 agosto il team di esperti ha fatto tappa a Termoli dove è stato accolto con una certa curiosità da residenti e turisti: non solo giovani, ma anche adulti, si sono fermati per ascoltare gli argomenti trattati: il Bitcoin, il futuro degli NFT, l’impatto delle nuove tecnologie sulla vita quotidiana, come diventare influencer e l’utilizzo del digitale a scuola.

Il progetto ‘Il digitale è di strada’ è un tour che mette gratuitamente a disposizione di tutti un team di professionisti del digitale giunto alla sua seconda edizione: partiti il 28 agosto da Piazza Vittorio a Roma, gli esperti si sono fermati nelle principali piazze italiane tra cui Piazza Matteotti a Ferentino (FR) e Piazza Monumento a Termoli (CB) prima di proseguire verso Piazza Salotto a Pescara, Piazza del Mare a Giulianova (TE), Giardino di Liburni a San Marino e sul lungomare di Rimini.

Il team di esperti del settore tech e legal hanno mostrato presentazioni dedicate diversi argomenti relativi alle nuove tecnologie come blockchain e cyber security con un occhio ai lavori del futuro, ovvero le figure lavorative che nasceranno nei prossimi anni e di cui ci sarà forte richiesta sul mercato.

La possibilità di comprendere la tecnologia e gli strumenti che utilizziamo quotidianamente permette di migliorare la qualità della vita grazie alla velocità di accesso a servizi e contatti.

L’obiettivo è quello di aiutare i cittadini ad espandere le loro competenze digitali e comprendere quali sono le opportunità di crescita e lavorative nate negli ultimi anni grazie a questo settore sempre più presente nella vita di tutti.