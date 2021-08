Fonti rinnovabili, Tar obbliga la Regione alla conferenza dei servizi su impianto energia solare

CAMPOMARINO. Un anno di attesa per una procedura amministrativa riguardante l’istanza di concessione per un impianto di energia solare nel territorio di Campomarino, periodo trascorso con l’inerzia della Regione Molise, impugnata dalla società Campomarino 1 s.r.l. al Tar Molise, a cui è stato chiesto di condanna in via subordinata la Regione Molise a convocare la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 14.6. della D.G.R. n. 621/2011, mediante la convocazione anche dell'amministrazione competente all'esperimento delle procedure ambientali. La società con ricorso notificato il 7 aprile 2021 e depositato il successivo giorno 15 ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Molise, che aveva omesso di pronunciarsi nel termine di legge sull'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di energia solare presentata dalla prima il 25.8.2020 (istanza fatta poi oggetto di sollecito del 24.2.2021).

La ricorrente ha altresì domandato che la Regione fosse condannata alla convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 previo accertamento, in via incidentale, della formazione del silenzio assenso sull'istanza di assoggettabilità del progetto a Via. Le amministrazioni intimate, ossia Regione Molise e Arpam, si sono costituite in giudizio in resistenza al ricorso. Alla camera di consiglio del giorno 7 luglio 2021, dopo ampia discussione, la causa è passata in decisione. Il Collegio, pertanto, in accoglimento del ricorso, ha ordinato alla Regione intimata di convocare la conferenza di servizi nei termini puntualizzati dal dispositivo. Alla eventuale nomina di un commissario ad acta potrà farsi luogo, nel prosieguo, a seguito di un’apposita istanza di parte privata, nel caso di un perdurante inadempimento dell’Amministrazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo; vengono invece compensate nei confronti dell’Arpa Molise, in quanto questa ha assunto un ruolo del tutto marginale nella vertenza. Dunque, il Tar ordina alla Regione Molise di convocare, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione, la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dell'art. 14.6. delle Linee Guida regionali allegate alla D.G.R. n. 621/2011, invitandovi anche l'amministrazione competente all'esperimento delle procedure ambientali, e infine, all’esito, di pronunciarsi sull’istanza autorizzatoria della parte ricorrente. Condanna la Regione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.500, oltre accessori di legge se dovuti e oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato. Compensa le spese di lite nei confronti dell’Arpa Molise.