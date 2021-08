TERMOLI. Antonio Mugnano è l’erede diretto di un autentico personaggio che era divenuto una icona della termolesità, il nonno anche lui Antonio Mugnano, ma conosciuto da tutti come “Pasanelle” vecchio lupo di mare, e dopo sbarcato dai motopescherecci e paranze, era sempre al porto come riparatore di reti da pesca.

L’Antonio Mugnano junior che abbiamo incontrato, oggi pensionato ed ex tecnico tv, ex operaio Fiat ma con la grande passione del modellismo navale statico, ha costruito decine e decine di trabucchi, paranze, velieri, riproduzioni del Castello Svevo, navi in bottiglie ed altro ancora, una bella passione che affascina e che crea interesse visto le richieste che lo stesso Antonio riceve da amici, parenti e turisti.