In Molise salgono a nove i ricoverati, sono 27 i contagi su 655 tamponi e 33 guariti

CAMPOBASSO. Salgono a 9 i ricoverati nel Molise all'ospedale Cardarelli, tutti nel reparto di Malattie infettive. E' stato ricoverato un paziente di Sesto Campano. Nel report epidemiologico odierno ci sono 27 contagi su 655 tamponi e 33 guariti.

I contagi: 4 Campobasso, 2 Campodipietra, 1 Campomarino, 1 Castel del Giudice, 3 Cercemaggiore, 1 Cercepiccola, 1 Fossalto, 2 Frosolone, 1 Montenero di Bisaccia, 1 Riccia, 1 San Giovanni in Galdo, 1 San Martino in Pensilis, 1 Santa Croce di Magliano, 1 Toro, 6 Trivento.

I guariti: 1 Bonefro, 3 Campobasso, 1 Campomarino, 2 Frosolone, 8 Guglionesi, 5 Isernia, 1 Montenero di Bisaccia, 1 Petacciato, 2 Riccia, 1 Rotello, 4 San Martino in Pensilis, 1 Torella del Sannio, 3 Venafro.

Fermo a 495 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

Salgono a 9 i pazienti ricoverati presso l’hub covid dell’ospedale Cardarelli di Campobasso nel reparto di Malattie infettive, 2 di Campobasso, 1 Campodipietra, 1 di Castel del Giudice, 2 di San Giacomo degli Schiavoni e 2 di Sesto Campano, 1 di Scapoli.

In calo, dai 243 di ieri ai 237 di oggi, i casi attualmente positivi in regione.

I tamponi antigenici eseguiti sono in totale 13.030 di cui 1.343 positivi.

In calo, dai 2.308 di ieri ai 2.283 di oggi, il numero dei soggetti in isolamento.