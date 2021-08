Molise: crisi economica per i centri scommesse?

MOLISE. Il lunghissimo periodo di lockdown dovuto alla pandemia mondiale ha messo in ginocchio tantissime attività commerciali in tutto il nostro paese, provocando una grave crisi economica per alcuni settori.

Molte attività sono state costrette alla chiusura forcata al pubblico, In particolar modo, i numerosi centri scommesse italiani, chiusi per lunghi mesi, che hanno provocato un aumento dei dati relativi alla crisi economica del paese, soprattutto in alcune piccole regioni come il Molise.

Le dure misure restrittive hanno, dunque, travolto completamente il settore del gioco legale e tantissimi lavoratori come impiegati e addetti alle sale scommesse, sale giochi, sale bingo e slot machine, sono stati costretti a chiudere le attività al pubblico, rischiando così, di non essere più in grado di riaprire.

Molise, i dati: difficoltà economica e popolazione in calo

L’impatto del Covid sull’economia del Molise è stato sicuramente negativo, oltre al settore dei centri scommesse, tantissime altre aziende operanti in settori differenti hanno subito gravi danni. La diretta conseguenza di tale crisi si è riversata sui lavoratori proprietari di aziende, ma anche sui vari impiegati che hanno subito ritardi per ricevere gli stipendi o addirittura mancati pagamenti.

La non facile situazione economica ha quindi messo in ginocchio numerose attività, costringendo gran parte della popolazione a scappare. Essendo una regione molto piccola infatti, il Molise ha avvertito il duro colpo di questa crisi economica dipesa dal periodo del lockdown, ad oggi si registrano l’indebitamento di moltissime famiglie molisane e un notevole calo della sua popolazione.

Chiusura di centri scommesse e sale giochi: aumenta il gioco online

Come abbiamo già detto, durante il periodo di lockdown hanno chiuso al pubblico sale giochi e centri scommesse, ma per gli appassionati di gioco d’azzardo e scommesse sportive si è trovata una soluzione innovativa per non rinunziare allo svago e al divertimento. Negli ultimi periodi, infatti, si sono registrati notevoli aumenti nel settore del gioco online, sono così nati sul web tantissimi siti scommesse online e casino online.

In realtà, questa grande innovazione ha prodotto una crescita delle scommesse e delle puntate di gioco online, visto che, la maggior parte degli italiani è stata costretta a restare in casa e ad avere più tempo libero per lo svago e il divertimento. In tantissimi infatti, durante la pandemia hanno scelto la tecnologia, restando collegati davanti a dispositivi come smartphone, tablet o pc.

I numerosissimi siti di scommesse legali hanno facilitato e semplificato le modalità di gioco sia per i veri esperti del settore, sia per i principianti affascinati dal mondo del gioco online. In pochi mesi sono aumentati in maniera impressionante le varie piattaforme e siti web dedicati al mondo del gioco e scommesse online, proprio per questo motivo, è fondamentale affidarsi a siti autorizzati con licenza.

Per tutelare e proteggere le scommesse online si sono sviluppati i bookmakers, aziende che gestiscono in modo sicuro e legale i movimenti legati alle scommesse sportive sul web. Anche per il gioco d’azzardo sono nati dei veri e propri casino online, che consentono agli appassionati di giocare virtualmente con consapevolezza e sicurezza.

Boom tecnologico per il gioco online: siti e app la fanno da padrone

La crescita repentina del gioco e delle scommesse online ha creato una forte concorrenza tra i diversi siti del settore, che hanno dovuto adattarsi a nuove modalità di gioco e ad una domanda da parte degli utenti in costante aumento. Proprio per questo, a volte, risulta difficile scegliere il sito migliore per poter giocare e si cercano informazioni su guide specifiche, come ad esempio le guide casinò, che aiutano a fare la scelta giusta.

In questo caso, parliamo di boom tecnologico, proprio perché la tecnologia ha trovato soluzioni alternative ed innovative per migliorare e facilitare le esperienze di gioco online ai diversi utenti, sia per quelli esperti, sia per i principianti. Ne settore del gioco d’azzardo, ad esempio, i numerosi casinò online danno la possibilità di partecipare a sedute di gioco virtualmente con un vero e proprio croupier, dando così la sensazione di trovarsi fisicamente in un casino.

Ovviamente, la tecnologia ha permesso ai giocatori di dedicarsi al gioco in qualsiasi momento, ecco perché la crescita è avvenuta proprio nei periodi di lockdown, in cui gli italiani hanno trascorso gran parte del tempo in casa.

Gli utenti interessati ed appassionati al gioco online, hanno potuto giocare e scommettere comodamente da casa con i propri dispositivi (smartphone, tablet, pc), utilizzando delle app o dei siti legalmente autorizzati.

La facilità delle modalità di gioco online si sono estese sia ai giochi d’azzardo più complessi adatti a veri esperti, sia ai giochi classici di carte che tutto conosciamo, dando la possibilità di partecipare a tornei virtuali.

Stessa cosa anche per le scommesse sportive, la tecnologia ha semplificato il gioco, facendo appassionare a questo settore anche i meno esperti. È naturale che il gioco online necessiti di consapevolezza e responsabilità, soprattutto perché durante la pandemia le ore trascorse davanti ai vari dispositivi tecnologici sono notevolmente aumentate.

Inoltre, è sempre fondamentale scegliere i siti web di gioco online certificati ed autorizzati, evitando truffe e spiacevoli inconvenienti durante le fasi di gioco.

Allarme mercato illegale: aiuti per far risalire l’economia dei centri scommesse

Nel corso dei mesi successivi ai periodi di chiusura delle diverse attività, si sono presentate numerose disparità tra varie regioni italiane. In alcune città infatti, la riapertura delle sale gioco e dei centri scommesse è avvenuta prima di altre, ciò ha rischiato di favorire il mercato illegale. In poche parole, solo alcune di queste attività hanno ricevuto l’autorizzazione legale alla riapertura, mentre le altre sono state costrette alla chiusura per periodi ancora più lunghi, chiedendo al governo aiuti e sostentamenti economici.

Sono state davvero tantissime le proposte legate al mondo del gioco d’azzardo e delle scommesse sportive, tutte con l’intento di favorire e tentare di far risalire l’economia di questo settore.

Il Governo si è dunque, impegnato a valutare le diverse opportunità mediante interventi normativi che potessero rilanciare l’intera filiera di sale gioco e centri scommesse e compensare in parte le grandi perdite economiche causate dal periodo di chiusura forzata.