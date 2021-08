GUGLIONESI. Immondizia lungo la fondovalle Sinarca e sul degrado ogni mondo è paese.

«Siamo tornati sul Sinarca dopo due anni e abbiamo trovato plastica, bottiglie di vetro, immondizia e scarti del pesce.

Giornate come quella di ieri sono importanti per controllare il territorio e provare ad educare i cittadini e le cittadine affinché non avvengano più certe situazioni di degrado e abbandono.

Armati di pale, sacchi dell'immondizia e tanta voglia di fare restituiamo ancora una volta le piazzole alla comunità e ci auguriamo di non doverci più tornare per ripulirle.

In quest'epoca di cambiamenti climatici, causati dall'uomo, è necessaria una netta presa di posizione.

L'inquinamento, in tutte le sue forme, incide direttamente sulla salute dell'uomo ed è la causa di disastri ambientali e carestie sempre più frequenti. Non aspettiamo l'irreparabile. Ringraziamo tutti i 15 volontari e le volontarie per aver scelto di impegnare il proprio tempo per una giusta causa.

Un ringraziamento speciale ad Operedil di Argentino Vernucci e a Domenico e Giovanni Ruberto per i mezzi messi a disposizione e un grande ringraziamento va a Claudio Marcantonio per la professionalità e la disponibilità».

Questo l'intervento dell'Agng a Guglionesi.

Post scriptum. La cura del territorio non risponde a fredde logiche di appartenenza.

Smettiamola di guardare soltanto al nostro giardino, apriamo gli occhi e allarghiamo la visuale.

La causa ambientale non ha confini.

A Guglionesi, come in tutto il resto del mondo».