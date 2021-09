PORTOCANNONE. Ormai è clima elettorale a Portocannone. Come nelle altre località dove si voterà il 3 e 4 ottobre, rush finale verso la presentazione delle candidature. Ma c’è chi è già avanti. Si è svolta domenica 29 agosto l’inaugurazione della sede elettorale del candidato sindaco di Portocannone Francesco Gallo con la lista “Con il cuore per Portocannone”. Questo incontro, con tutti i sostenitori e simpatizzanti della lista civica guidata dall’attuale vicesindaco che ambisce a diventare primo cittadino è stata l’occasione per incitare le tante persone presenti a fare gli ultimi sforzi in vista delle elezioni amministrative del prossimo 3-4 ottobre. Siamo al rush finale di una campagna elettorale un po’ anomala essendo stata rimandata più volte a causa dell’emergenza Covid, ma ciò, ha dato anche la possibilità di studiare meglio la squadra che si presenterà dopo l’amministrazione di Caporicci. Una squadra coesa e compatta, di cui spiccano tante personalità alcune delle quali sono state confermate ed altre sono figure del tutto nuove.

Ma ciò che è più importante, come ha più volte ribadito il candidato a sindaco Francesco Gallo, è continuare sulla scia della precedente amministrazione con oculatezza secondo il motto del “buon padre di famiglia”. Molte opere pubbliche sono già cantierabili e bisognerà continuare insistere sulle opere pubbliche a costo zero andando a ricercare tutti i bandi cui poter partecipare per ottenere i finanziamenti senza pesare sulle casse del Comune e quindi della comunità. Francesco Gallo si è detto convinto che anche questa volta i suoi concittadini sapranno scegliere com’è stato già cinque anni fa e sapranno scegliere in considerazione dei sacrifici che sono stati fatti e di cui adesso bisognerà raccogliere i frutti. In clima di allegria e tra gli applausi generali si è concluso l’incontro di presentazione della lista. Da oggi in poi, per un mese, sarà battaglia, casa per casa, per cercar di convincere anche i più indecisi ad andare a votare e votare per la lista “Con il Cuore per Portocannone”!