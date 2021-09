In municipio da oggi un nuovo dirigente al Bilancio: è Pasquale Magnati

TERMOLI. Si ritorna alla piena attività politica, istituzionale e amministrativa a Termoli, dopo la tregua estiva, e il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha emanato un nuovo decreto con cui compie una redistribuzione degli incarichi dirigenziali ai Dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato del Comune di Termoli, come segue:

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1666 del 31/08/2021, con la quale il Dirigente del Servizio Risorse Umane, in attuazione della programmazione triennale 2021/2023, ha proceduto allo scorrimento della graduatoria vigente, approvata con D.D. n. 1124 del 22/05/2019 ed alla conseguente assunzione del dottor Pasquale Magnati, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Termoli inquadrato in Cat. D – Posizione Economica D3 – ed attualmente incaricato di P.O., quale Dirigente a tempo indeterminato del Comune di Termoli con decorrenza dal 01/09/2021;

Dato atto che, anche in ottemperanza alle raccomandazioni ed ai rilievi della Corte dei Conti circa la necessità di aumentare il volume delle entrate comunali attraverso la correlata diminuzione dei residui attivi, è intenzione dell’Amministrazione di rivalutare e ristrutturare il Settore Tributi programmando, a media scadenza, una reinternalizzazione di parte dei servizi attualmente affidati all’esterno;

Considerato che sia nel vigente Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) che nel Piano Triennale per la Trasparenza e l’Anticorruzione del Comune di Termoli, da ultimo approvato con deliberazione di G.C. n. 56 del 18/03/2021, la rotazione degli incarichi è prevista come misura specifica e costituisce uno dei principi fondanti per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e per scongiurare il verificarsi di fenomeni corruttivi;

Visto l’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (T.U.P.I.), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni ispirano la loro organizzazione, tra l’altro, a criteri di: -funzionalità, procedendo periodicamente a verifiche e revisioni dell’organizzazione degli uffici per il perseguimento di obiettivi di performance, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; -ampia flessibilità, nell’assunzione delle determinazioni operative;

Visto l’art. 48 del CCNL dei Dirigenti sottoscritto il 17/12/2020 che stabilisce che nel conferimento degli incarichi dirigenziali gli Enti si attengono al principio della rotazione degli stessi;

Atteso che la rotazione rappresenta un criterio organizzativo che può contribuire da un lato alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore ed elevando il livello di professionalità dello stesso in relazione alle capacità potenziali e future, e dall’altro ad elevare le capacità professionali complessive dell’Amministrazione, senza che ciò determini inefficienze e malfunzionamenti;

Dato atto che l’attuazione della rotazione degli incarichi dirigenziali può determinare effetti positivi sia a favore dell’Amministrazione sia a favore del dipendente al quale si offre l’opportunità di accumulare esperienze in ambiti diversi, perfezionando le proprie capacità e occasioni di progresso nella carriera;

Considerata però contestualmente l’esigenza di salvaguardare la continuità ed efficienza dell’azione amministrativa, che impone di tenere ferme le posizioni di lavoro caratterizzate dallo svolgimento di attività specifiche ad elevato contenuto tecnico;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra esposto, dover procedere ad una redistribuzione degli incarichi dirigenziali, al fine di articolare una organizzazione più rispondente agli obiettivi dell'Amministrazione e più funzionale alle esigenze dei settori, servizi ed uffici

DECRETA

di ridefinire, con decorrenza dal 01/09/2021, gli incarichi dirigenziali, come segue:- Dirigente di ruolo a tempo indeterminato dott.ssa Carmela Cravero: Settore IX Fiscalità Locale – Tributi – Servizio 1 Fiscalità Locale, Tributi Imposte e Tasse comunali; Settore VII per il solo Servizio 2 Cultura, Turismo e Sport;

- Dirigente di ruolo a tempo indeterminato dott. Massimo Albanese: Settore I – Affari Generali – Servizio 1 – Affari Generali: U.O. Protocollo e Archivio, U.O. Centralino, accoglienza e URP, U.O. Servizio Pulizia immobili comunali - Servizio 2 - Servizi Demografici: U.O. Anagrafe, Leva, U.O. Stato Civile, U.O. Elettorale, U.O. Toponomastica;

- Dirigente di ruolo a tempo indeterminato dott. Pasquale Magnati: Settore V – Bilancio e Programmazione – Servizio 1: Bilancio e Programmazione, U.O. Gestione Bilancio, U.O. Economato e Fatturazione;

- Segretario Generale dott. Domenico Nucci, ad interim: Settore X – Avvocatura: Servizio 1 – Servizio Legale – Avvocatura; Servizio 2 - Giudice di Pace; Settore VIII - Polizia Municipale, per le sole funzioni amministrative, in aggiunta alla Segreteria Generale – Servizio 1 Segreteria Generale – Servizio 2 Organi istituzionali – Servizio 3 – Controlli interni e contratti – Servizio 4 – Gestione Risorse Umane – Servizio 5 - CED e statistica – Servizio 6 - Centrale Unica di Committenza CUC;

di confermare i seguenti incarichi dirigenziali, di cui ai seguenti decreti:

- n. 8 del 28/06/2021, Dirigente a tempo determinato ing. Bove: Settore IV – Lavori Pubblici – Manutenzioni - Servizio 1 – Programmazione E Progettazione OO.PP: U.O. Segreteria, U.O. Progettazione direzione lavori strade, U.O. Progettazione Direzione lavori edilizia, U.O. Protezione civile. Servizio 2 – Tecnico manutentivo viabilità: U.O. Gestione Manutenzione, U.O. Viabilità, piano del traffico., U.O. Trasporti e Mobilità - Settore II - Sicurezza Ambientale - Servizio 1 – Ecologia, Ambiente, Sicurezza Ambientale;

- N. 7 Del 28/06/2021, Dirigente a tempo determinato arch. Belpulsi: Settore III “Programmazione, Gestione E Governo Del Territorio” : Servizio 1 - Sportello Unico Edilizia – Servizio 2 – Programmazione E Pianificazione – Servizio 4 – Patrimonio – Servizio 5 – Servizi Cimiteriali -- Settore VI “Attivita’ produttive e Commercio”: Servizio 1 – Suap e Mercato Ittico;

- n. 6 del 28/06/2021, Dirigente a tempo determinato dott. Marcello Vecchiarelli: Settore VII “Assistenza alla Persona”, per i seguenti Servizi - Servizio 1 –Assistenza alla Persona – Servizio 3 - Autorità Urbana, Ufficio Europa e Settore III – Programmazione, Gestione e Governo del Territorio per il solo Servizio 3 - Demanio;

di stabilire: -che la presente articolazione degli incarichi dirigenziali avrà durata fino a diversa disposizione, e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo per i dirigenti a tempo indeterminato e fino a scadenza della nomina per i dirigenti a tempo determinato; -che gli obiettivi da conseguire, e le correlate priorità, sono definiti nei documenti di programmazione dell’Ente (DUP e Piano delle performance);

di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Gestione Risorse Umane per la conseguente stipula contrattuale nei confronti dei Dirigenti destinatari delle modifiche negli incarichi attribuiti;

ai Dirigenti interessati alle modifiche sopra citate per i consequenziali adempimenti.