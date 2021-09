TERMOLI. Estate 2021, i numeri confortano il turismo molisano e termolese, ma restano dei nodi da sciogliere, uno tra tutti i parcheggi.

Lo afferma Fabrizio Vincitorio, che abbiamo intervistato proprio in chiusura della stagione estiva.

«Il mese di agosto ha confermato il trend positivo dello scorso anno. Sicuramente la campagna di comunicazione nazionale ha dato più risonanza al Molise e, noi abbiamo lavorato bene. Siamo soddisfatti di questa stagione balneare. Gli stranieri li abbiamo visti nell’ultimo periodo anche se devo dire che il turismo locale e italiano sono quelli che ci danno maggiore soddisfazione. Nonostante siamo in piena pandemia, riusciamo ad attirare turisti e a fare il nostro lavoro. Certo è che anche se ci sono le restrizioni, soprattutto quelle notturne, gli assembramenti restano un problema per noi imprenditori perché non riusciamo a programmare al 100% la nostra attività. Ci auguriamo che in un prossimo futuro possiamo tornare alla normalità, tenendo conto che il problema della pandemia, psicologicamente parlando, rimarrà nel corso degli anni così da far preferire i locali outdoor.

Per quanto riguarda il green pass abbiamo avuto un po’ di confusione all’inizio. Per il ristorante abbiamo dovuto mettere del personale addetto al controllo del green pass. Il problema principale lo abbiamo avuto con gli stranieri, poiché i loro green pass qui non sono riconosciuti. Poi piano piano ci siamo adeguati tutti.

Parlando di servizi della città possiamo affermare che i pareri sono discordanti. Per quanto riguarda la pulizia potremmo fare qualcosa di più. Il problema endemico di Termoli? I parcheggi. Se prendiamo una mia intervista di 20 anni fa, dicevo la stessa cosa. Sembra che qui a nessuno importi nulla di questo problema. Ribadisco anche oggi che se nessuno vuole fare qualcosa, bisogna fare un referendum così prendiamo una linea precisa e seguiamo quella.

Noi perdiamo ogni sera, a causa della mancanza di parcheggi, intorno alle 2mila persone nei mesi estivi.

Il parcheggio è un servizio che la città deve dare all’ospite. L’ospite deve essere libero di potersi fare la vacanza, andare a mangiare, avendo a disposizione questo servizio.

La ricettività che non soddisfa la domanda è un problema di mercato, gli investitori non investono più sull’albergo con tante camere. La diffusione della piccola ricettività sta continuando e, penso, che il futuro sarà ancora così.

Noi siamo un piccolo territorio, quindi, io punterei non sulla quantità ma sulla qualità del servizio. Termoli deve esprimere più qualità per tutti i servizi, soprattutto per quelli pubblici.

La balneazione per Termoli è il turismo e, qui, bisogna migliorare. La qualità dei servizi balneari deve migliorare perché il territorio ha grosse potenzialità. Anche allungando la stagione, invece del 1° settembre dobbiamo pensare al 1°ottobre. La fine della stagione non può essere il 1°settembre e, credo che dobbiamo essere noi a spingere per allungare i tempi. Il turista se ha a disposizione la spiaggia allunga la permanenza, se la trova chiusa se ne va. La gente al mare ci va in tutti i periodi dell’anno. Io lo faccio per il mio ma dovrebbero farlo tutti».