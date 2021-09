Sotto il campanile: piccole comunità, che fine faranno?

MOLISE. Piccole comunità, che fine faranno? Le cifre ufficiali riferiscono di un migliaio di Comuni italiani completamente abbandonati e di altri cinquemila a forte rischio di diventare tali. Dalla lista dei cosiddetti Paesi ‘perduti’ si apprende che la Regione che più ne ‘vanta’ sia il Piemonte (1.067). Segue la Lombardia (1.055) e la Campania (338). Ma, in percentuale, la maggiore densità di Comunità-fantasma (quelle che contano meno di 5mila persone) è rinvenibile in Val d’Aosta (99%) ed in Molise (92%). Per la cronaca, nella parte bassa di tale regione, un’antica ‘Caput’ (Larino) è scesa sotto i 6.500 abitanti. I Sindaci interessati ne provano di tutte. V’è stato chi ha previsto l’erogazione di contributi da duemila euro per quanti accettino di trasferirvi la residenza. Il Consiglio regionale molisano ha deliberato un ‘bonus’ di 700 € per chi volesse calare in un comune con meno di 200 abitanti.

C’è pure chi, sulle orme di Vittorio Sgarbi (quand’era Sindaco a Salèmi), cede le case, ponendole sul mercato al prezzo di un euro. Ciò nonostante appare chiaro che sia ben difficile arginare il fenomeno, persino nei Paesi con meno di 5mila ab. Cosicché, nei 5.627 borghi - che vegetano in tali condizioni – sono state censite addirittura due milioni di case vuote. Il problema è veramente grosso perché questi fabbricati e terreni, quasi sempre risultanti da successioni ereditarie improduttive, dovrebbero – preliminarmente – entrare a far parte del patrimonio pubblico comunale. Ma, in attesa che ciò possa essere valutato dagli amministratori, la situazione può rivelarsi pericolosa dal momento che, privi di manutenzione, tali edifici rischiano di crollare. Nel 2017, ad individuare il da farsi, fu l’on. Realacci che – con la legge n. 158 – inserì nell’ordinamento nazionale alcune misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni minimi, disponendo per la loro riqualificazione e valorizzazione. Ma lo stanziamento concerneva appena una novantina di milioni di euro e perciò le regole, benché approvate, rimasero inattuate.

Di recente l’Associazione nazionale dei Comuni si è battuta affinché il Piano nazionale di ripresa e di resiliénza abbia ad occuparsi di interventi ‘ad hoc’, anche perché il reddito prodotto dall’ecosistema dei seimila piccoli comuni incide per il 5% del Pil (92 miliardi di euro). Il problema è notevole pure perché il Pnrr appare carente di una strategia e non sembra cosciente che lo spopolamento dei mille comuni perduti sia una delle grandi emergenze nazionali. Per di più la riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari significherebbe:

1) che queste aree non vanteranno più manco una rappresentanza politica;

2) che almeno 1.200 Comunità non sono metanizzate e che, quindi, inquineranno di più;

3) che manca un approccio fiscale più equo, ad onta dello spopolamento progressivo, non tenendo in conto che – bene spesso – quegli abitanti possono contare su scuole, ospedali e luoghi di lavoro lontani diecine di chilometri dalla propria disagevole residenza.

Oggi l’ennesima ciambella di salvataggio per tutti i ‘cenerentoli’ d’Italia sembra venire dall’on. Calandrini (Fd’It.) con un d.d.l. contro lo spopolamento dei centri con meno di cinquemila abitanti:“Si tratta di un patrimonio che, a causa dell’abbandono, rischia di morire e di essere vanificato, proprio quando – invece – occorrerebbe ripopolare quei territori che risultano attrattivi dal punto di vista culturale ed economico, di tale da prevenire ogni presumibile rischio di dissesto”. Inutile dire che, bene spesso, si tratta di borghi di un certo pregio purtroppo lasciati in istato di degràdo. Cosicché la conclusione sarà questa: ai centri, oramai già abbandonati, se ne aggiungeranno altri già a fortissimo rischio di scomparsa. Naturalmente, con gli abitanti, se ne andranno anche specifici prodotti locali costituenti un patrimonio dal punto di vista sociale ed economico. Un recentissimo studio della Coldiretti ha confermato che il 92% delle produzioni tipiche italiane trae origine proprio dalla sapienza espressa dalla popolazione dei comuni posti al di sotto dei cinquemila abitanti. Tradotto in cifre, si tratta di un sistema virtuoso che rappresenta il 69,7% delle 7.977 comunità nazionali in cui vivono – e producono – circa dieci milioni di persone.

Claudio de Luca