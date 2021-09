Gaming online, i dati più interessanti

Il mercato del gaming online sta dando dei segnali molto positivi nell’ultimo periodo: basti pensare che da gennaio a novembre 2020 è stata registrata una spesa pari a 1,39 miliardi di euro, il 46% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Analizziamo dunque i dati di settore più interessanti, che descrivono un settore in continua e forte crescita, in modo da capire in quale direzione si muoverà nei prossimi anni e quali novità porterà con sé.

I trend e i giochi più apprezzati dagli italiani

La possibilità di dedicarsi ai propri giochi preferiti in versione digitale ha spinto sempre più italiani a sfruttare piattaforme appositamente pensate per il gaming, soprattutto nel periodo del lockdown, durante il quale gli spostamenti erano fortemente limitati e si era quindi costretti a trascorrere molte più ore dentro casa. Tra le principali tendenze che hanno preso piede nell’ultimo anno troviamo la condivisione delle proprie giocate su piattaforme di streaming: spiccano in particolare Steam e Twitch; la prima ha infatti totalizzato oltre 20 milioni di utenti a marzo 2020, la seconda solo nel mese di aprile 2020 ha registrato 1,49 miliardi di ore di gioco (+50% rispetto al mese precedente).

Tra i titoli preferiti dagli utenti troviamo soprattutto quelli che supportano un’esperienza multiplayer, ossia quei passatempi che consentono l’interazione tra più giocatori all’interno del gioco stesso; ne sono degli esempi Fortnite e Call of Duty: Warzone, tra i free-to-play più scaricati e amati in assoluto nel corso del 2020. Non mancano all’appello anche i giochi sportivi come FIFA 21 e i racing game come Dirt 5, insieme a giochi più classici come quelli di casinò (dalle semplici slot ai più impegnativi e complessi giochi di carte come poker e blackjack), che hanno rappresentato il 42% della spesa totale con 1,06 miliardi di euro in totale.

Come giocare in maniera sicura anche online

La sicurezza, soprattutto quando si gioca online, deve essere la priorità di ogni utente. A prescindere dal livello di esperienza, purtroppo non è raro imbattersi in siti poco affidabili e tentativi di truffa (furto di dati personali sensibili in primis). Come evitare rischi di questo tipo? Prima di tutto acquistando legalmente videogiochi e software tramite gli store ufficiali, evitando quindi i siti pirata; poi è sempre utile avere attivo un buon antivirus, una protezione importantissima per mettersi al riparo da malware e virus. Attenzione anche ai tentativi di phishing, sempre più diffusi anche nel mondo del gaming.