Quando non appare curato il decoro urbano la colpa è solo nostra

MOLISE. Gli psicologi ritengono che, ove l’amministratore di un condominio omettesse di far sostituire i vetri rotti alle finestre dell’edificio, prima o poi, mani ignote provvederebbero a frantumare pure quelli rimasti intatti. Ciò accadrebbe perché la visione della prima superficie colpita invierebbe una sorta di messaggio recepito in forza del suo significato pubblico più evidente: quello secondo cui, poiché nel caseggiato nessuno è stato incaricato di controllare certe situazioni, altre finestre verrebbero prese di mira perché i vandali hanno compreso che non avrebbero da pagare dazio alcuno. La teoria rivela che sono proprio le condizioni di degrado di un ambiente ad accentuare determinati comportamenti. Insomma è il contesto medesimo a rendere evidente che in quella zona sia permesso di violare tranquillamente ogni regola di corretta convivenza.

Or bene, basta guardare lo stato in cui viene mantenuta la gran parte dei centri molisani, grandi e piccoli, per rendersi conto di tale verità. Sono veramente pochi i contesti urbanistici in cui venga mostrata attenzione nei confronti dell’arredo urbano; anzi, all’incuria degli Amministratori, consegue quasi sempre il lassismo dei cittadini, prontissimi a lamentarsi ma giammai solleciti a fornire esempi di virtù civiche. Ma la Città è di tutti. Perciò dovremmo comprendere sin dove possa condurre la sciatteria e l’incuria verso quanto ci circonda: rimane affidato solo agli incaricati della nettezza urbana il compito di mantenere pulite le strade ed i marciapiedi? E davvero è ininfluente se buttiamo a terra (invece che nei contenitori) una cartaccia oleosa oppure una cicca di sigaretta? Sarà vero, poi, che le cacche dei cani portino fortuna a chi le abbia pestate (come pensa chi non le ha mai raccolte)? Comportamenti incivili siffatti degradano l’ambiente e maturano effetti sempre più gravi proprio a causa della loro ossessiva ripetitività. Insomma, la città ideale esiste ‘in mente Dei’ solo quando noi si faccia di tutto per non renderla terrena; perciò certe immobili e preziose distese di palazzi possono essere ammirate ed esaltate soltanto nelle tele dei pittori perché una comunità vera è segnata da ferite sicuramente inferte da noi stessi.

Quelle dimore, invece, domandano amore; e - nel dipanarsi livido dei giorni – vogliono restare in piedi, pazienti. Ecco perché le case altrui non dovranno mai rimanerci “forestiere”.

Una città non deve aver paura di morire perché rinascerebbe sempre (come fanno i cervi a primavera), sempre che noi ne curassimo i luoghi. In conclusione, al Molise idealizzato, occorre opporne un altro che pertiene ad una tipologia antropica ben diversa. Di fronte al concretarsi di tanto menefreghismo, persino l’uomo del popolo dovrebbe auspicare che il silenzio ‘vano’ abbia a prevalere sul linguaggio parlato. Questo accadrebbe quando la vita politica e sociale, con le sue contraddizioni e con le sue complicazioni, avesse causato una saturazione della ricettività sentimentale collettiva in cui non si riuscisse più ad accettare contingenze a cui conseguissero solo parole propinate ad un ritmo inutilmente ossessivo e per fini estranei al sentire più vero di ciascuno. Secondo alcuni, la crisi del linguaggio si originerebbe proprio dall’avverarsi di un certo cattivo operare, fino a consentire la teorizzazione della pratica dell’estetica del silenzio, vale a dire la ricerca di una comunicazione profonda che non abbisogni di parole né di forme esteriori, ma solo di un’esternazione intimistica.

Claudio de Luca