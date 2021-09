TERMOLI. Definirla un martello pneumatico è riduttivo. Appena arrivato settembre e un mese dopo l'intervento a margine dell'introduzione del Green Pass, Camilla Caterina fa un passo ulteriore nella sua battaglia sulla sanità molisana, ingaggiata nel novembre scorso, quando era nel pieno la seconda ondata Covid, che ora sta lambendo la quarta.

Nel percorso compiuto sin qui, accessi agli atti formali anche ministeriali, denunce e integrazioni presentate in Procura a Campobasso, diffide, Camilla Caterina non si ferma più.

«E' stata inviata la denuncia alla Procura di Bari affinché possa sollecitare la chiusura delle indagini ma sopratutto un intervento urgente a tutela della salute dei molisani! Un appello anche ai molisani: Facebook e i social network non sono i luoghi adatti per fare una battaglia! Abbiamo due soli strumenti utili e riconosciuti per poter auspicare in un cambiamento: denunciare formalmente, o segnalare alle procure, e riempire le piazze! Dire "basta", a voce alta e senza dare tregua, almeno fino a che ci venga restituita la dignità e vengano giudicati i colpevoli!»