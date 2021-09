Profughi afghani e minori, l’impegno di avvocati e camera penale di Larino

LARINO. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Larino e la Camera Penale Circondariale di Larino, a seguito della nota e preoccupante situazione umanitaria in atto in Afghanistan, preso atto della necessità di adottare iniziative idonee alla realizzazione dei diritti umani, anche relativamente alla tutela dei minori non accompagnati, nonché donne e uomini e ogni persona che versi nelle condizioni per ottenere status giuridico di profugo, di rifugiato, o di perseguitato, in via di urgenza,

DETERMINA

L'impegno condiviso affinché gli iscritti disponibili, onorando la propria funzione sociale e difesa dei diritti umani, possano fornire, da subito e pro bono, la più ampia assistenza per il ruolo di tutore o curatore dei minori non accompagnati e di difensore nelle procedure in materia di immigrazione umanitaria.