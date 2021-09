Incendi di agosto, entro il primo ottobre la denuncia per danni e risarcimenti a Termoli

TERMOLI. Come ha già fatto il sindaco di Campomarino, anche l’amministrazione Roberti, a Termoli, apre le domande per la denuncia dei danni subiti a causa dei roghi, specie nella zona di Rio Vivo-Marinelle.

«Al fine di coinvolgere le istituzioni per porre in essere le possibili azioni volte all'ottenimento di eventuali risarcimenti dei danni subiti a seguito degli incendi verificatisi durante il mese di agosto 2021 sul territorio comunale di Termoli, si chiede a tutti i cittadini che hanno subito danni a strutture, impianti e a fondi rustici, di trasmettere all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it ovvero di consegnare all'ufficio relazioni col pubblico di via Sannitica n. 5, entro e non oltre il giorno 01.10.2021, la seguente documentazione: dati cartografici catastali di inquadramento delle proprietà danneggiate; relazione peritale a firma di tecnico abilitato descrittiva dei danni effettivamente subiti; documentazione fotografica comprovante lo stato conseguente all'incendio; quantificazione economica del danno materiale emergente.

Le istanze di risarcimento raccolte, verranno inviate all'ufficio competente della Regione Molise che provvederà agli adempimenti di competenza finalizzati alla complessiva istruttoria di richiesta di finanziamenti nell'ambito delle attività legate al riconoscimento dello stato di calamità».