Ricoverata 61enne di Termoli non vaccinata, saliti a dodici i degenti in Malattie infettive

TERMOLI. Rispetto al bollettino Asrem di ieri sera aumenta a 12 il numero dei ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, diretto dal primario Donato Santopuoli.

Ieri era salito a 11 il livello di degenti, coi due pazienti di Cercemaggiore, stamani è giunta la notizia del ricovero di una paziente di Termoli, 61enne, non vaccinata, come gli altri.

Intanto nella classificazione del centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie il Molise non è più zona verde. l’aumento dei contagi – riferito su 14 giorni ogni 100mila abitanti - ha portato il Molise al cambio di colore. Il Molise resta bianco a rischio moderato. aumentano i contagi: l’incidenza di casi per ogni 100mila abitanti è raddoppiata, da 22,6 a 42,1.

Invariato invece l’indice di occupazione dei posti letto ordinari, al 4,5%, mentre non ci sono degenti in terapia intensiva.