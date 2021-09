Compostiamocibene: oltre 150 moduli ritirati al gazebo Rieco Sud in piazza Monumento

TERMOLI. Un successo il via alla campagna di informazione e sensibilizzazione sul compostaggio domestico “Compostiamoci bene”, promossa dalla Rieco Sud e dal Settore Ambiente del Comune di Termoli. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di promuovere le buone pratiche della raccolta differenziata e nello specifico della frazione organica dei rifiuti, il cosiddetto umido, sensibilizzando i cittadini sulla possibilità di effettuare il compostaggio degli scarti alimentari direttamente presso le proprie abitazioni.

L’appuntamento dalle ore 9 alle ore 13 in piazza Monumento, nonostante qualche inconveniente tecnico, intorno a mezzogiorno il gazebo si è improvvisamente afflosciato a causa di un calo di tensione dell’energia elettrica, ha visto oltre 150 persone richiedere gratuitamente una compostiera, previa compilazione di un modulo che certifichi i requisiti necessari per effettuare il compostaggio domestico e per l’applicazione della riduzione della Tari pari al 20 per cento a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione.