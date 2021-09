LARINO. L’amministrazione comunale di Larino, nella formale seduta dell’assise civica frentana, ha conferito la cittadinanza onoraria alla docente Adele Terzano.

Questo il discorso pronunciato dalla vicepresidente del Consiglio Graziella Vizzarri.

«Ho avuto il piacere di conoscere la professoressa Adele Terzano tanto tempo fa, tra i suoi alunni in qualità di docente attenta alla valorizzazione dello studente in tutte le sfaccettature.

Una meravigliosa conoscenza la nostra, che si è subito intrisa di stima ed affetto reciproco; nel tempo è cresciuta nei rapporti e nel desiderio di “fare” grazie alla creatività e determinazione di Adele nel valorizzare i territori e le persone. Il suo instancabile lavoro dedicato al mettere in rete i saperi promuovendo la conoscenza, ha fatto di lei una risorsa portentosa per tutto il nostro territorio.

Le testimonianze, che ho allegato alla proposta della Cittadinanza onoraria, rendono merito alla persona della professoressa Adele Terzano seppur con la consapevolezza che le è molto di più.

Ad Adele Terzano vanno molti meriti, ma soprattutto le va riconosciuto l’attenzione che ha sempre rivolto alla nostra cittadina frentana, l’innamoramento della nostra cultura di comunità, delle nostre tradizioni, come il canto della Carrese di San Pardo di cui si è fatta portavoce in Campidoglio, la nostra festa del Patrono, i nostri giovani di cui ha curato non solo l’aspetto didattico, ma quello pedagogico con la P maiuscola; la pedagogia che mette in relazione talento ed opportunità passando per la libertà di espressione.

La passione che ho visto vivere con fervente determinazione nel promuovere iniziative per il compianto Ermanno La Riccia, cittadino illustre della nostra Larino vissuto in Canada, ben ha descritto l’attaccamento ed il rispetto che la professoressa Terzano ha per il nostro territorio. E molto ha fatto, durante l’Amministrazione Notarangelo, affinchè si inaugurasse la Sala di lettura intitolata ad Ermanno La Riccia, proponendosi parte attiva dell’organizzazione e del bellissimo evento finale alla presenza dei figli del compianto cittadino, insieme alla sottoscritta e al Consigliere Franco Rainone. La professoressa Terzano aveva già dato il suo contributo, quando Ermanno era in vita, con una eccelsa presentazione di alcuni suoi libri, come “ Infinito amore” insieme al già Sindaco Pardo Spina e il Professor Antonio Picariello. Il suo impegno l’hanno portata ed essere protagonista indiscussa di tanti eventi a Palazzo Ducale, e non solo, soprattutto ove l’abbiamo vista recitare in dialetto guglionesano, riportandoci aneddoti, storie di comunità affini, mettendo in relazione e nel contempo promuovendo i dialetti, riconoscendone il valore identitario del territorio stesso. Eventi proposti dalla F.I.D.A.P.A. sezione di Larino, dal Lions Club di Larino e Associazione Afra. Il suo impegno non si è mai limitato al mero essere protagonista, ma ha molto favorito interscambi culturali, lavorando in trincea con forte spirito di traino, che hanno portato Larino alla realizzazione di lungimiranti progetti ed eventi, tessendo relazioni tra persone in maniera laboriosa ed accurata creando circuiti virtuosi. Cito alcuni eventi di eccelsa espressione come i concerti dell’Orchestra “ La nuova Tartini” e l’ultimo evento tenutosi lo scorso 30 luglio, in memoria dell’Agente Giulio Rivera, con la presentazione del libro “ Ciao Giù” da lei curato. La professoressa Adele Terzano è nella sua indole una forza della natura, un traino che ha sempre rimarcato e dimostrato fattivamente amore per la nostra città con impegno e tenacia, battendosi come una vera cittadina larinese, con la stessa forza di un figlio che ama la sua terra natia.

Questo l’immenso valore, che rende la professoressa Adele Terzano meritevole della cittadinanza onoraria da parte del Comune della città di Larino».