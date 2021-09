TERMOLI. Non ama definirsi affatto influencer, ma piuttosto ambasciatrice e testimonial del Made in Italy e dell’artigianato nazionale.

Marianna Bonavolontà, che come recita il suo cognome è sempre impegnata in azioni a sfondo sociale, ricordiamo anche il suo contributo nelle campagne ecologiste #Plasticfree, stavolta ha voluto lanciare un messaggio solidale di caratura internazionale sul Red Carpet del Lido di Venezia, dove si tiene la 78esima mostra d’arte cinematografica, appuntamento simbolo di fine estate che porta nella Serenissima il gotha mondiale del settore.

Undici giorni di vetrina dove la ribalta è conquistata non solo dalle pellicole, da attori, registi, premi e ospiti.

Marianna ha indossato una maschera realizzata appositamente da un’artista del posto, per omaggiare e ricordarne una di nazionalità afghana, al momento irreperibile, dopo i drammatici eventi seguiti alla presa del potere da parte dei talebani.

L’artista in questione realizza dei graffiti che raffigurano la condizione delle donne in Afghanistan, purtroppo in peggioramento a causa del ritorno in auge del fondamentalismo.

La maschera è composta da due mani che coprono la bocca e gli occhi.

Ma la Bonavolontà avrà altri momenti sul Red Carpet della Biennale, triplicando la presenza che ebbe già nel 2020.

Indossa come testimonial dell’artigianato italiano i gioielli del maestro orafi originario di Eboli e affermatosi anche a Montecarlo “Rosmundo”, poi corsetti e abiti disegnati da una stilista che si occupa di costumi teatrali.

Diversi gli eventi in cui è chiamata in causa come presenza, tra cui: «Domenica 5 settembre parteciperò come giurata all’hotel Hilton per il Canifff (Festival di moda e cinema del Canada)».

Brava Marianna!