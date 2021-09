Nuova illuminazione al Castello Svevo

TERMOLI. Nuova illuminazione per il Castello Svevo, ultimo tassello compiuto dopo il percorso di riqualificazione del maniero federiciano simbolo della città di Termoli al pari della Cattedrale. Nove secoli di storia per questa fortezza realizzata nel 1200 che rappresenta il biglietto da visita del borgo antico, richiamo turistico per eccellenza.

Luci sobrie che mirano a rendere al meglio l'imponenza della struttura, ristrutturata da novembre a fine primavera per metterne in sicurezza alcune parti che necessitavano da tempo questo intervento.

L'illuminazione ha debuttato con l'accensione di ieri sera, anche se in un sabato caratterizzato dal maltempo, con la pioggia che ancora una volta in questo scorcio di fine estate è caduta sulla costa.