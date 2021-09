TERMOLI. Comune di Termoli, con l’assessorato alle Politiche sociali, e la Confraternita della Misericordia stanno dando accoglienza a un gruppo di profughi afghani, arrivati in città nella tarda serata di venerdì.

Impegno istituzionale e organizzativo rimarcato dall’assessore Silvana Ciciola, che assieme al dirigente Marcello Vecchiarelli, da alcuni giorni è al lavoro su questo fronte.

«Abbiamo accolto sette profughi afghani qui a Termoli, che sono arrivati nella tarda serata di venerdì. Il pomeriggio lo avevamo trascorso per organizzare tutto nei minimi dettagli, nella sede della Misericordia». A parlare è l’assessora alle Politiche sociali, Silvana Ciciola.

La prima accoglienza ha previsto anche la verifica della documentazione, assieme agli agenti della Polizia di Stato.

Sono 63 i cittadini di nazionalità afghana arrivati in Molise, di cui 32 in provincia di Campobasso e 31 in quella di Isernia. Uno dei sette esuli, che rientrano sotto l’egida di un programma umanitario, ha già fatto richiesta di trasferimento a Milano. La Ciciola ha definito ottimale la sistemazione in via Biferno.