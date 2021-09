La triplice sfida di Ururi, Raffaele Primiani dovrà vedersela con Laura Greco e Antonio Cocco

URURI. Sfida elettorale avvincente a Ururi, il sindaco uscente Raffaele Primiani si ricandida, ma dovrà vedersela con la sua vice sindaca, che ha scelto un percorso autonomo e con l'ex primo cittadino Antonio Cocco.

Dopo mesi di trattative, incognite, incontri sotterranei fino all’ultimo giorno, si può ufficialmente dire che le liste saranno tre. Si era partiti da quattro, per poi passare a tre liste, da indiscrezioni, durante l’ultimo incontro, si è cercato di convergere a due liste ma, evidentemente, non c’è stato verso per velleità o ambizioni politiche. In campo il sindaco uscente Raffaele Primiani con la lista civica “Progetto Ururi” composta da: De Rosa Massimo, Dilorenzo Pietro, Frate Elena; Gemma Costantino, Iannacci Costantino, Licursi Michele; Primiani Luigi; Primiani Nadia; Tolomei Antonella, Villani Nunzia.

C’è poi la lista del vicesindaco ancora in carica l’avvocato Laura Greco con la sua lista “Ururi Libera” con i seguenti aspiranti alla carica di consiglieri comunali: Roberto Anzivino; Lisa De Rosa; Vincenzo Glave; Rachelina Carmosino; Emiliano Plescia; Michele Sassano; Carmine Salvatore; Giacinto Iacampo; Rosaria Occhionero; Rossano Occhionero. Abbiamo infine la lista di Antonio Cocco, ex primo cittadino che riprova, a distanza di undici anni a conquistare la fascia tricolore con: Peppino D’Arienzo; Occhionero Maria Antonietta; Lauda Carlo; Elvira Natasha Scarpelli; Samantha Intrevado; Teodorino Campofredano; Corbo Alessandro; D’Onofrio Giovanni; Loreto Angela. La lista civica di Cocco che si chiama “Progetto Ururi” chiude a nove. Operazione Kamikaze per qualcuno ma i diretti interessanti si dicono certi di poter vincere. I giochi sono aperti, Da qui ad un mese si decideranno i destini del paese arbereshe.