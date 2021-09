Guardie ecologiche per vigilare meglio sul territorio, i decreti di nomina

TERMOLI. Decreti di nomina per ispettori ambientali e guardie ambientali del Congeav. Questi i provvedimenti con singolo decreto pubblicate dal Comune di Termoli, a firma del sindaco Francesco Roberti, a partire dal 3 settembre scorso. Una risposta con mezzi ufficiali anche all’estate che sotto il profilo del decoro urbano ha lasciato a desiderare e non proprio, nonostante i ripetuti appelli, sia dell’assessora Rita Colaci, che della Rieco Sud. Perfezionato così, con strumenti giuridici, il rapporto di collaborazione tra Comune e associazione.

Tra le finalità istituzionali dell’Ente ricorrono anche: la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti, generali e locali; la prevenzione e la repressione dei reati ambientali e degli illeciti amministrativi in materia di protezione dell’ambiente, delle acque, in materia di corretta effettuazione della raccolta differenziata, nonché in materia di protezione degli animali - compresi la corretta custodia a fini dell’igiene e del benessere, il trasporto sia a scopo commerciale che di affezione.

Dal 20 luglio 2020, il servizio in oggetto è stato definitivamente aggiudicato al Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie, con sede nel capoluogo; il verbale di consegna del servizio, siglato in data 23.09.2020, sancisce l’avvio del servizio. Con queste nomine, in riferimento particolare all’ispettore ambientale, durante lo svolgimento della sua attività, svolge funzioni di polizia amministrativa in qualità di pubblico ufficiale ex art. 357 cp ed esercita i poteri di accertamento delle violazioni nelle materie di competenza ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981, ovvero può: assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, al fine di identificare i soggetti responsabili, può inoltre redigere e sottoscrivere il verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cc, restando comunque esclusi i poteri di contestazione e notificazione di cui all’art. 14 L. 689/1981.

La nomina è valida per tutta la durata del Servizio di Vigilanza Ambientale come regolato dagli atti citati in premessa, ovvero anni due dall’avvio del servizio. Qualora, alla scadenza naturale del contratto, la sua durata sarà prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice degli appalti, la nomina a Ispettore Ambientale dovrà considerarsi automaticamente prorogata alle stesse condizioni. In caso invece di risoluzione, rescissione, interruzione o caducazione anticipata del contratto, l’incarico di Ispettore Ambientale decadrà automaticamente e senza preavviso con la stessa decorrenza, senza che l’incaricato possa avanzare pretesa alcuna. E’ comunque vietato il rinnovo tacito della nomina a Ispettore Ambientale.