Quando c’erano le feste di partito coi loro dibattiti

MOLISE. Per molti anni, fra agosto e settembre, esplodevano le feste de ‘l'Unità’, quelle del ‘Secolo d’Italia’ e di altri raggruppamenti politici, tradizionali – o meno – che fossero. Tutti i volontari si impegnavano allo stremo per far riuscire la propria manifestazione, per minima che potesse essere. Oggi di quella de ‘l'Unità’ resta soltanto il nome. Procedono senza volontari, utilizzando personale a pagamento. Una volta era la componente politica a predominare; oggi, quando le si organizzi, prevale soltanto la cràpula; e, magari quelli di Destra vanno alle feste di quelli di Sinistra (o viceversa). Si persevera nella organizzazione delle ‘tavole rotonde’ per discutere, più seriamente; ma il dialogo di un tempo, con la base, oggi non c’è più e rimane solo la tavola calda. Base e vertice quasi non s’incontrano più.

Quotidianamente emittenti come ‘La 7’ provvedono ad organizzare sul piccolo schermo scontri diretti che, forse!, più che plausi, ‘svergognano’ ulteriormente le varie formazioni, essendo oramai diventati luoghi dove si finge di discutere senza produrre alcunché (polemiche a parte). Nella sostanza è rimasto soltanto l’aspetto culinario, quello che – un tempo - impegnava iscritti e iscritte senza alcun ristoro se non il ringraziamento del Partito per la fatica. Insomma: ci si vede di meno, si discute poco, ma si mangia di più. Chi organizzava era il dirigente di partito che rappresentava il ceto medio di una formazione; era più che un semplice militante, era meno del responsabile che aveva incarichi e ruoli istituzionali. Da lungo tempo questa figura è scomparsa. I partiti hanno licenziato il personale, trasferendolo – se possibile - nelle cosiddette strutture parallele (le cooperative di sinistra). In altri casi c’è stata l’immissione in compiacenti gruppi delle Camere o dei Consigli regionali. Anche il ‘cursus honorum’ per i dirigenti politici dalla (dalla Sezione alla Direzione centrale, dal quartiere al Parlamento) è stato sbriciolato quando non soppresso.

Il simbolo di questa situazione è stato Giuseppe Conte, balzato, da un giorno all’altro, dal mondo universitario a Palazzo Chigi, diventando l'equivalente della massima carica in campo politico, ossia Segretario di partito senza di esserne mai stato iscritto. L’aspetto più grave, bene più che l'affossamento delle feste e la compressione del dirigente, è stata la rarefazione della politica, un tempo diversamente intesa. In proposito, bisognerebbe dire che si pratica l'assalto ad essa con il trionfo dell'antipolitica. Siamo arrivati al diffuso desiderio di sopprimere gli aspetti seri con i suoi derivati, mostrando di voler rimanere alieni dalla vera tradizione, virando persino verso l'odio per la cultura politica. Vince chi più si estranea, prevale chi maggiormente agisce ‘contro’. Oramai tutti ne hanno esperienza diffusa.

Fino agli Anni Ottanta appariva curioso, talvolta addirittura pericoloso, non recarsi alle urne. Poi, è dilagato l'assenteismo: non si vota, si predilige una scheda intonsa, così da annullare l’espressione di voto. Altrimenti, si sta attenti al partito ‘meno partito’ in circolazione. Può essere (come è capitato) l’M5s, che – di botto – ha superato il bottino di un terzo fra i votanti benché i grillini siano stati dipinti come il «ricettacolo politico di tutti i malumori ed i risentimenti presenti nella società; estremisti a parole, accomodanti nella pratica, in ogni caso privi di una riconoscibile tavola dei valori». Pure in formazioni più “tradizionali” (Lega, Fd'It) sono in tanti quelli che cercano il germe antipolitico, talvolta identificando qualche personaggio che maggiormente si presti ad essere prossimo ad uno stimolo del genere. Naturalmente è venuta meno la fedeltà al proprio partito e le urne si sono trasformate in un fenomeno liquido, con passaggi di fronte inimmaginabili per varietà e per lontananza. Nella sostanza, siamo transitati dal ricorso a schede diverse (quando esse erano molteplici: europee, Camere, regionali, amministrative, secondo i livelli territoriali) ad un voto espresso a casaccio, per ripicca, di mera protesta, volutamente inutile.

Claudio de Luca