Rio Vivo, i cinghiali spaventano i residenti: «Viviamo nel terrore che entrino in casa»

TERMOLI. L’emergenza cinghiali sembra non conoscere fine, trasformandosi da sporadici avvistamenti a presenze sempre maggiori sul territorio molisano. A lanciare l’allarme, ancora una volta, sono i residenti di Rio Vivo che denunciano una situazione divenuta ormai incontrollabile: «Una sera ho visto una famiglia composta da otto cinghiali fuori dalla mia abitazione. Hanno rotto la rete di delimitazione della proprietà e si sono intrufolati all’interno in cerca di cibo».

A soffrire maggiormente sono le abitazioni che si trovano nei pressi dei canali dove gli ungulati sono abituali frequentatori. Nell’ultimo periodo, tuttavia, i branchi si stanno avvicinando alle abitazioni, fino a minacciare l’incolumità degli abitanti: «Hanno devastato un intero campo coltivato: avevo piantato meloni, angurie, cetrioli, mele, uva. Hanno scavato nel terreno per quasi un metro, alla ricerca di qualcosa da mangiare. Non è rimasto nulla. Ho raccolto solo i pomodori perché, per mia fortuna, non rientrano nella loro alimentazione».

A preoccupare non è soltanto il danno economico derivante dalla devastazione dei terreni, quanto la paura che, non trovando cibo sufficiente, possano attaccare le persone: «Viviamo nel terrore che i nostri figli possano ritrovarseli davanti e i cinghiali possano far loro del male. Non è la prima volta che li troviamo in giardino e ormai facciamo le vedette prima di scendere a prendere le auto e uscire a far spesa. Non sappiamo mai da che angolo possano sbucare».

Chi risiede nella zona comincia ad essere seriamente preoccupato per la propria incolumità e chiede agli organi competenti azioni reali e concrete per riuscire a risolvere il problema: «Ci siamo abituati a mangiare i loro scarti, ma non vogliamo rischiare la vita nostra e dei nostri figli. Chiediamo che intervenga chi di competenza perché la situazione è ormai fuori controllo».