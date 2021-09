CAMPOMARINO. Alla presenza del presidente dell’associazione Ambiente Basso Molise, Luigi Lucchese, dell’assessore all’Ambiente del comune di Campomarino, Antonio Saburro, e di tanti volontari, di numerose associazioni, ma anche semplici cittadini, desiderosi di vedere la risposta alla devastazione, sabato pomeriggio si è gettato il seme di un nuovo futuro per il Bosco Fantine, con le piantumazione di 78 essenze, assieme anche all’Arsarp e all’associazione Il Valore. Un modo significativo e concreto di mettere mano al territorio e avviarne la rinascita dopo la devastazione causata da roghi, incuria e intemperie, sempre con la regia occulta, ma nemmeno tanto della mano dolosa dell’uomo. Gli incendi divampati nei primi giorni di agosto in basso Molise hanno devastato un territorio naturale rigoglioso e incontaminato. Il quadro più desolante emerge da Campomarino, dove la pineta si presenta ora come una distesa di legno bruciato. Uno scenario che non ha lasciato indifferenti i volontari, scesi in campo immediatamente per dare nuova vita al patrimonio ecologico devastato dalle fiamme. Luigi Lucchese, presidente di Ambiente Basso Molise, che a Campomarino gestisce il Cea, Centro di educazione ambientale, e che da anni promuove laboratori e attività per adulti e bambini tese a tutelare la biodiversità, ha lanciato l’iniziativa ‘Pianta un albero’, promuovendo quindi una campagna di sensibilizzazione divenuta virale sui social. All’appello di Lucchese hanno aderito immediatamente il Csv Molise e le associazioni Il Valore e Avis di Santa Croce di Magliano, tra gli altri, per poi aggiungersi anche altri. La piantumazione conterà mille nuovi alberi, che saranno messi a dimora da qui in avanti.