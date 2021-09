Presentato il ricorso della Casa dei diritti a difesa del Punto nascita di Termoli

TERMOLI. Si torna a parlare di Punto nascita di Termoli, a ormai settimane di distanza dall’esito della sospensiva al Tar Molise, che riapri nel giro di due anni per la seconda volta il reparto chiuso da Asrem e commissario ad acta. Come avvenne già nel 2019, anche per l’affaire estivo 2021, gli avvocati Laura Venittelli e Roberto Giammaria hanno presentato al Tribunale amministrativo regionale un nuovo ricorso, ad adiuvandum, rispetto a quello formulato con comuni e associazioni alla base del ritorno all’operatività dell’Uoc di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale San Timoteo nella pienezza delle funzioni. In campo nove donne partorienti del territorio e l’associazione Casa dei diritti delle persone, che preannunciò questo passaggio formale già nelle ore immediatamente successive alla chiusura del Punto nascita termolese. «Con nota prot. 82177/2021 del 14.7.2021 la Direzione generale della Asrem ha disposto la sospensione immediata dell'attività di accettazione ostetrica presso l'Ospedale “San Timoteo” di Termoli. La sospensione è stata adottata, senza limite temporale, dopo aver “preso atto”, si legge nella motivazione, “della nota della struttura commissariale del 13 luglio 2021 prot n° 81638” emessa in relazione alla morte di un neonato avvenuta presso il nosocomio Termolese”.

La richiamata nota della Struttura Commissariale, di fatto, stabilisce che “in considerazione del grave evento avvenuto presso il punto nascita del P. O. “ San Timoteo” di Termoli, è indispensabile che codesta Direzione Strategica provveda all’immediata sospensione delle attività di accettazione ostetrica presso il citato presidio ospedaliero”, f.to il Commissario ad Acta Flora De Grassi. In effetti, la sera del 13 luglio 2021, un neonato di kg 3,500 circa, nato con un parto cesareo programmato alla 38.ma settimana , è deceduto due ore dopo del parto. Il bimbo avrebbe palesato problemi respiratori un’ora dopo dalla nascita . Intubato nell’immediato e trasferito nella Sten proveniente dall’ Ospedale Hub di Campobasso, il bimbo veniva riportato in reparto ove decedeva. Sui fatti, oltre all’indagine interna dell’Asrem, è stato aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica di Larino, che ha disposto l’autopsia sul corpicino del bimbo ed iscritto nel registro degli indagati ben 5 medici. Questi gli avvenimenti così come riportati dalle testate giornalistiche locali. A tutt’oggi non è dato ancora sapere se la morte del piccolino sia dipesa da errore medico o da altre circostanze. Ciononostante il Commissario ad Acta della Regione Molise ed il Direttore Sanitario hanno ritenuto, inopinatamente, di sancire la “nuova” chiusura del Punto Nascita di Termoli, omettendo di riportare le “ vere motivazioni della propria decisione “e, ciò che è ancor piu’ grave, senza un termine “ ultimo di sospensione dell’attività di accettazione ostetrica”, assenza di termine che, di fatto, si traduce in una vera e propria soppressione dell’intero servizio. La Struttura Commissariale e la Direzione Sanitaria hanno infierito sul punto nascita di Termoli, adottando un provvedimento simile a quello di due anni fa, con il quale si disponeva l’immediata chiusura del Punto Nascita della città Adriatica. Nel 2019 ci fu il ricorso al Tar Molise, ricorso iscritto al n° R.G. 225/2019, che produsse la sospensione del provvedimento di chiusura, disposta con l’ordinanza collegiale Tar Molise n° 152 del luglio 2019; l’ordinanza di sospensione fu confermata dal Consiglio di Stato con provvedimento n°4845/2019. Con sentenza n°80 del 2021 il Tar Molise annullò definitivamente il provvedimento di chiusura del Punto Nascita.

Con gli atti oggi impugnati la Direzione Sanitaria e la Struttura Commissariale, come si suol dire, “ci riprovano”, adottando un provvedimento che ripete tutti i vizi già presenti nel precedente atto di chiusura- poi annullato- di due anni fa. Infatti, anche nel 2021 l’immediata decisione di chiudere il punto nascita di Termoli, con la formula della “sospensione immediata- sine die- delle attività di accettazione ostetrica”, è stata adottata nel mese di luglio, nel pienone di presenze di turisti per la stagione estiva, senza istruttoria, lasciando in balìa di sé stesse le partorienti, le famiglie, un intero territorio, senza accordi di confine con altre strutture ospedaliere, con il sapore più che di “una vendetta annunciata” che di un provvedimento assunto con la coerenza e la lealtà, principi che devono informare le azioni delle Pubbliche Amministrazioni. Dal 3 marzo 2021 (data di pubblicazione della sentenza Tar n°80/21) sino al 14.7.2021 ( data del provvedimento della sospensione dell’attività di accettazione ostetrica presso l’Ospedale “San Timoteo” di Termoli), nulla è cambiato in tema di: tempi di percorrenza tra Termoli e l’Ospedale di Campobasso o altri Nosocomi, accordi di confine con gli ospedali delle regioni limitrofe, che ancora oggi mancano; distanze stradali: sono sempre le stesse per assenza di interventi sulla rete viaria, modalità di trasporto delle partorienti che non hanno visto alcun significativo miglioramento, stessa cosa può dirsi per i tempi di trasferimento delle puerpere presso altri Punti nascita.

Infatti, si ribadisce, in Regione nulla è cambiato: non c’è un eliporto, l’unica strada di collegamento Termoli-Campobasso (la Bifernina) è costantemente bloccata dalla presenza di semafori per la percorrenza a senso unico alternato; di contro , in piena estate, il bacino di utenza che mediamente raccoglie 110/120.000 persone, si raddoppia per la presenza di turisti. Tanto consente di affermare che il provvedimento impugnato, in assenza di cambiamenti della situazione di fatto, oltre che privo della doverosa e prodromica istruttoria sui punti indicati dal Tar, assume la fisionomia di un atto elusivo del provvedimento del Tar Molise e, come tale, nullo per le ragioni che si vanno ad esporre in questo atto di intervento al ricorso iscritto al nr RG 229/21 del Tar Molise, già promosso dai Comuni interessati, nonché da alcune partorienti e dai comitati per la tutela della salute, per i motivi che si vanno a ribadire»