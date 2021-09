CAMPOBASSO. Prosegue il report dell'Asrem sulla campagna vaccinale. Oggi in Molise sono state somministrate 1.456 dosi.

In particolare, il numero delle somministrazioni è passato dalle 416.758 di sabato 4 settembre alle 418.214 di lunedì 6 settembre, dopo la pausa domenicale, in coincidenza dei 21 giorni dalla sosta di Ferragosto, in assenza di richiami.

Delle dosi inoculate 288.282 sono state Pfizer-BioNTech, 64.387 AstraZeneca, 59.691 di Moderna e 5.854 di Janssen.