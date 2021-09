Cinghiali? Diteglielo con un fiore!

MOLISE. La calata dei cinghiali in Molise si è rivelata un autentico flagello. Il problema cominciò a porsi sin dai tempi in cui l'allora consigliere regionale Cristiano Di Pietro aveva dichiarato guerra aperta (ed armata) agli ungulati.

Successivamente altri si accontentarono di dedicarsi a più miti imprese, ma gli ettari devastati da questa turba di mangiatori col grufo lievitarono sempre di più. Nel 2016 il Giudice di pace di Campobasso prese a condannare la Regione ed intimò di risarcire le Ditta per i danni inferti a varie piantagioni (ceci, frumento…). Questo Giudice di prossimità stabilì (in forza della legge) che, nel caso di danni alle culture prodotti da animali selvatici, si concreta un importante interesse individuale costituito dalla protezione dell’impresa agricola.

Tant’è che lo stesso legislatore regionale si adegua al principio che il danno sofferto debba ricevere una riparazione non solo attraverso l’erogazione di un contributo da parte della Regione nei limiti di disponibilità del fondo predisposto e nel rispetto delle condizioni e nelle forme stabilite, quant’anche attraverso l’integrale risarcimento dell’ingiusto danno patito. Ciò nonostante, i cinghiali (che non s’intendono di leggi) continuano a ‘frequentare’ (e non certamente in punta di piedi) i campi coltivati del Molise; e delle loro imprese riferiscono quotidianamente i ‘social’. Avvistati persino in pieno giorno, fanno rimpiangere agli agricoltori la caccia selettiva immaginata dall’immaginifico consigliere regionale Cristiano Di Pietro che, per tale idea, si era guadagnato il plauso della Coldiretti.

Ma, battimani o no, entrambi continuano a tuonare contro le imprese di questi Unni del regno animale che perseverano nell’invasione, sospinti dalla fame. In definitiva debbono pur mangiare! Oggi i giornali di categoria hanno permesso di apprendere che con un fiore (la bromèlia), ci si può liberare degli ungulati.

Possibile, direte voi? Basta dirlo con un fiore ed il grufo cambia zona? Cresciuto, originariamente, sulla cordigliera andina e nella foresta tropicale uruguaiana, in America del Sud ed in America Centrale, è possibile – senza praticare cotanti viaggi – reperirne esemplari persino presso il fiorista sotto casa. Ne esistono oltre 2.800 specie. Durante il Secolo XVIII alcuni commercianti belgi ne scoprirono la bellezza, portando con sé, in Europa, esemplari che poi diedero inizio all’attuale vasto assortimento. L’origine delle Bromeliacee risalirebbe a 65 milioni di anni fa. Alcuni esemplari fossili sono stati datati a milioni di anni fa, guadagnando - a pieno titolo - la definizione di pianta autoctona. Gli Inca, gli Aztechi e i Maya utilizzavano ogni parte della pianta come cibo, per protezione, grazie alle sue fibre, e per i loro riti. Le Bromelie hanno ispirato, ibridatori e produttori di piante che riescono a creare ed a produrre varietà sempre più belle. Gli sforzi di questi professionisti hanno permesso di concretare una grande famiglia, disponibile tutto l’anno nei ‘garden center’ e nei negozi dei fioristi. La produzione è completamente ecologica perchè i produttori purificano, e riciclano, l’acqua, utilizzando solo prodotti nutritivi e fitosanitari.

Un ‘computer’ dedicato permette di assicurare efficacemente un clima ideale, con la giusta temperatura, umidità, luce ed acqua. L’approvvigionamento cambia tutte le settimane. Perciò, cari coltivatori, ditelo con un fiore e recatevi abbastanza spesso dal fiorista per avere la possibilità di scoprire colori e varietà diverse di una pianta disponibile tutto l’anno, capace di scacciare i cinghiali. Non ci credete? Provaci, allora! Che possa essere proprio questa pianta a costituire la panacea di chi, necessariamente, deve liberarsi dei cinghiali a causa dei danni provocati alle culture, prima di affidarci ad una inutile Regione che – in tanti anni – non è stata in grado di fare alcunché contro gli ungulati, provvedendo solo a risarcire – dal punto di vista economico – gli operatori danneggiati? Provare non costa granché; diversamente la categoria dovrà continuare a patire per gli sfracelli inferiti dal grufo degli ungulati.

Claudio de Luca