Guida sicura in emergenza, la formazione sull'asse Termoli-Sardegna

TERMOLI. Ricorrente ormai l’impegno dei formatori molisani e termolesi in Sardegna. E’ iniziata sabato scorso, in Sardegna, a Nuoro presso l’associazione Don Bosco, l’edizione 2021 del corso di guida sicura in emergenza. In questa edizione, nel team istruttori partito da Termoli sono presenti 2 giovani allievi istruttori convinti (dalle recenti tragiche notizie sugli incidenti stradali che hanno coinvolto la nostra cittadina) della necessità di approfondire le informazioni necessarie ad aumentare il livello di attenzione e sicurezza durante la guida, soprattutto nella fascia dei giovani neopatentati. Sono diversi anni che questo connubio di rinnova, in altre edizioni vennero trattati traumatologia della strada, ruolo strategico della formazione del personale e in tal circostanza sarà presentato il Percorso Formativo sulla Guida Sicura in emergenza, che comportò anche un duro sforzo per l’organizzazione di veicoli, uomini e strumentazione affrontato anche per la distanza, ma ormai è un programma formativo di successo che si rinnova da tempo.