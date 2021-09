Alla "Fonte" del programma: le idee del sindaco di San Giacomo Costanzo Della Porta

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Cinque anni di impegno forte in paese, tanto che alle elezioni amministrative dei prossimi 3 e 4 ottobre, a San Giacomo degli Schiavoni, l’unico intoppo (ma remota come possibilità) è quella del battiquorum. Unico candidato il sindaco uscente Costanzo Della Porta, che assieme ai candidati della sua lista “La Fonte”, si presente in forma plebiscitaria, per così dire, dinanzi al suo elettorato. Abbiamo messo gli occhi sul programma amministrativo, che si rivolge come una sorta di lettera aperta alla cittadinanza: «E’ indubbio che i cinque anni che ci apprestiamo a vivere rappresenteranno, dal punto di vista amministrativo, la prosecuzione del periodo appena trascorso. E non potrebbe essere diversamente. Tante sono le iniziative intraprese dall’amministrazione comunale, nel solco del programma presentato agli elettori nel 2016. Oggi il compito assegnatoci è quello di terminare quanto cominciato, guardando al futuro con grande ottimismo. La grande collaborazione tra ente e comunità ha di certo portato buoni risultati, frutto della voglia dei concittadini di riappropriarsi del loro territorio, oggi certamente più vivibile. Ed allora è necessario continuare su questa strada, fatta di impegno, coerenza, competenza e dedizione, al servizio del popolo sangiacomese. Nei prossimi 5 anni si attiveranno iniziative tese a fornire e migliorare servizi e strutture pubbliche a tutto vantaggio della comunità. L’attenzione dell’amministrazione comunale sarà concentrata su diversi fronti, attribuendo ad ognuno di essi la doverosa attenzione». Primo degli obiettivi, il completamento dell’edificio scolastico: «Dopo la realizzazione del primo lotto funzionale, in tempi da record se si pensa alle problematiche amministrative ereditate, superate grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e della struttura regionale competente, risulta quanto mai indispensabile procedere alla esecuzione dei lavori del secondo lotto (piano terra) da adibire a scuola dell’infanzia e micro-nido, con annessa palestra. Il progetto esecutivo è stato già approntato e si è in attesa del finanziamento regionale per l’appalto dei lavori. Sta di fatto, però, che grazie alla nuova scuola antisismica, i genitori di San Giacomo non si sono visti più costretti a trasferire i loro bimbi a Termoli, a causa della fatiscenza del vecchio edificio adibito a plesso scolastico», quindi il completamento della pubblica illuminazione: «Via libera al project financing per la pubblica illuminazione a led di tutto il paese, dopo il primo step con l’allestimento di circa 60 pali. Ciò consentirà, ad invarianza di costi, di avere un servizio di pubblica illuminazione efficiente ed in regola con la normativa vigente». Terzo step, la messa in sicurezza della viabilità comunale, con particolare attenzione a via Napoli.

«Tale intervento avrà due finalità egualmente fondamentali: garantire la sicurezza dei residenti nelle aree limitrofe, grazie all’allargamento della sede viaria e migliorare la vivibilità della zona, con la creazione di nuovi parcheggi». Un dodecalogo che comprende anche interventi contro il dissesto idrogeologico e la canalizzazione delle acque bianche in contrada Riccitelli e contrada Canale, nella zona del depuratore, per 465mila euro. «La realizzazione di questi lavori consentirà sia di riqualificare alcune strade comunali ormai fortemente danneggiate dal dissesto idrogeologico che ha colpito l’area in questione, sia di canalizzare le acque bianche in maniera corretta, così da non avere impatti negativi sulle sedi viarie e sul depuratore comunale.

Sarà così consentito di recuperare alle passeggiate immerse nella natura un polmone verde del nostro territorio, oggi impraticabile proprio per le condizioni pessime in cui versano le strade comunali oggetto dell’intervento». In tema di infrastrutture si indica anche la strada di collegamento tra via Torino e la SP 168, con un investimento di 1,409 milioni di euro. «Anche tale infrastruttura avrà un impatto migliorativo per le condizioni di vivibilità di molte famiglie e, di riflesso, dell’intera comunità. La creazione della nuova arteria stradale consentirà, da un lato, ai residenti di via Milano e via Torino di connettersi immediatamente con la strada provinciale senza dover transitare su via Roma, eliminando di fatto traffico veicolare e smog nel centro cittadino e rendendo più accessibile e sicura, soprattutto da bambini ed anziani la nostra piazza». «L’assunzione di un agente di Polizia Locale riveste una priorità per la nostra amministrazione. La non ottimale situazione finanziaria dell’ente, ereditata nel 2016, non ha purtroppo consentito che tale obiettivo venisse realizzato nel quinquennio appena trascorso. Ma è indubitabile che la figura dell’agente municipale rappresenti un target non rinviabile, a fronte delle esigenze di sicurezza e controllo del territorio che l’amministrazione ha l’obbligo di garantire alla comunità cittadina. L’amministrazione comunale dopo un lungo iter è tornata in possesso dell’area destinata alla ripresa produttiva – settore sportivo sita nell’area della ex fornace di Termoli (marzo 2021). E’ giunto quindi il momento che la struttura pubblica sia resa finalmente fruibile dai cittadini. A tal fine saranno a breve predisposte tutte le procedure necessarie alla concessione dell’area a soggetti aventi requisiti idonei per poterla gestire al meglio, con indubbi ritorni sociali per la nostra comunità». «Dopo il primo lotto di lavori tesi alla riqualificazione della villa romana, possibili grazie al finanziamento di € 115.000,00 messo a disposizione dell’Area Urbana di cui San Giacomo fa parte insieme a Termoli, Guglionesi e Campomarino, è stato presentato un secondo progetto per la ulteriore riqualificazione dell’area, grazie ad un bando di gara aperto presso il Gal Innova Plus. Tale nuovo intervento consentirà di agire sia sotto il profilo della comunicazione istituzionale che della messa in sicurezza della viabilità di accesso, in modo tale che il sito possa finalmente essere visitabile da chiunque, in special modo dalle scolaresche. Per garantire migliori condizioni di sicurezza è prevista la installazione di ulteriori telecamere all’ingresso del paese e della contrada Ponticelli. Le telecamere posizionate presso l’area Pip hanno infatti drasticamente ridotto l’abbandono di rifiuti presso il centro di raccolta, che negli anni passati hanno rappresentato davvero uno spettacolo indecoroso. Il rispetto della nostra storia, delle nostre tradizioni e degli antichi mestieri è di certo la carta di identità di un popolo. È nostra intenzione attivarci affinché si pongano in essere iniziative tese a riscoprire le attività che nel passato hanno consentito alla nostra comunità di crescere e svilupparsi. In questa ottica l’agricoltura riveste un ruolo primario e, quindi, è intenzione dell’amministrazione comunale adibire un sito museale ovvero una struttura idonea a conservare in buono stato gli strumenti, i macchinari ovvero solo anche piccoli utensili utilizzati dai nostri nonni per l’attività agreste. In questi anni molta attenzione è stata posta alla riqualificazione di aree degradate. Una di queste è senza dubbio il Belvedere del Colle, che oggi dopo un intervento di restyling può definirsi tale. E’ necessario, su tale scia, proseguire l’intervento riqualificando anche la zona sottostante, ovverosia l’area delle Grotte e della Fonte, uno dei simboli del nostro comune, per consentirne la fruibilità in tutti i periodi dell’anno». Infine, «E’ intenzione dell’amministrazione, nel secondo mandato, di guardare oltre, disegnando un nuovo sviluppo urbano del comune, nel pieno rispetto dell’ambiente circostante, utilizzando innanzitutto fonti di energia pulita, per uno sviluppo ecosostenibile ed integrato del nostro territorio. All’uopo ci si affiderà a professionisti dall’indubbia competenza, tenendo presente consigli, idee e ipotesi di sviluppo che certamente arriveranno dai nostri concittadini. Il programma amministrativo rappresenta senza dubbio le priorità che ci siamo poste, senza che tuttavia debba essere ritenuto un argine alle nuove idee e proposte che arriveranno nel prosieguo. Siamo consci della importanza e della complessità degli interventi che ci impegniamo a realizzare, con la consapevolezza che l’esperienza e la competenza acquisita nel quinquennio appena trascorso ci consentiranno di raggiungere tutti gli obiettivi prefissi, al fine di consegnare alla nostra comunità un futuro migliore».