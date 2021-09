Punto nascita, si torna in udienza al Tar, «Toma revochi il provvedimento di luglio»

TERMOLI. In discussione al Tar Molise di nuovo il ricorso sul Punto nascita di Termoli, si riunisce la camera di consiglio sull’istanza di sospensiva promossa nel luglio scorso e che già ottenne con decreto del presidente in audita altera parte la riapertura del reparto all’ospedale San Timoteo.

Torniamo indietro a metà luglio, col provvedimento dell’Asrem del 14 luglio, che intervenne dopo il decesso del neonato e su cui indaga la Procura di Larino, provvedimento sollecitato dal commissario ad acta, che però è ora cambiato, la Degrassi si è dimessa poco dopo ed è stato nominato Toma. Un fattore politicamente non secondario.

Per questo, dopo il ricorso ad adiuvandum presentato dalla Casa dei diritti e da nove donne partorienti, curato dai legali Laura Venittelli e Roberto Giammaria, che si aggiunge a quelli portati avanti dallo studio Iacovino, su mandato dei Comuni del basso Molise e da associazioni, c’è una doppia aspettativa.

«Chiediamo la conferma del provvedimento di riapertura del Punto nascita di Termoli, ma soprattutto chiediamo che l’attuale commissario ad acta, ossia il presidente della Giunta regionale Toma provveda alla revoca dell’atto con cui venne disposta la chiusura del reparto all’ospedale San Timoteo. E’ ora che cominci a dare seguito alle sue dichiarazioni in cui affermava di voler cambiare le cose. La prima cosa da fare è proprio dire che il Punto nascita rimanga aperto non per decisione giudiziaria, ma per volontà politica. Il nostro ricorso vuole evidenziare ancora una volta le ragioni contenute nella sentenza dello scorso marzo, sempre del Tar Molise.

I Punti nascita non si chiudono così, ma occorre verificare prima come e dove far partorire le mamme in attesa. Dobbiamo far leva sul diritto alla salute da garantire in un territorio morfologicamente complesso e per questo come Casa dei diritti stiamo lavorando per andare oltre il decreto Balduzzi, che in territori come il Molise non può funzionare». Parola anche alla presidente del comitato Molisanità L 113, Cinzia Ferrante: «Noi ci aspettiamo un cambio di rotta, anche se non siamo per nulla contente di quello che sta accadendo, cambiano solo i protagonisti della soap opera, con Toma vogliamo che tenga fede alle promesse fatte in passato. Essendo già sul territorio non ha l’alibi di dove capire e approfondire, prima di agire. Tuttavia, siamo fiduciose sull’esito al Tar, perché c’è un precedente e la chiusura del luglio scorso ha mostrato le medesime lacune, che hanno messo a rischio la sicurezza di molte persone».