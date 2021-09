SERRACAPRIOLA. Finale col botto a Serracapriola, nella serata del 6 settembre, ultimo giorno dei festeggiamenti in onore del santo Patrono, San Mercurio martire. Nella serata conclusiva, come da programma, c’è stato l’atteso evento “Note al castello”, spettacolo musicale del Coro e Orchestra di fiati “Apulia”, con la direzione del Maestro Antonello Ciccone. Oltre 70 musicisti per questo evento, nato dall’iniziativa del Teatro Pubblico Pugliese, con la collaborazione del Comune di Serracapriola e del Parco nazionale del Gargano. Il Teatro Pubblico Pugliese (Tpp), dalla sua fondazione nel 1979, ha come obiettivo il diffondere la cultura di teatro, danza, teatro ragazzi, circo contemporaneo e musica, sul territorio vasto e diversificato della Puglia.

Il Tpp è riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali italiano e dalla Regione Puglia.

Hanno aderito 53 Comuni a questo circuito multidisciplinare, tra cui il Comune di Serracapriola. L’orchestra, diretta magistralmente dal Maestro Antonello Ciccone, ha deliziato il numeroso pubblico presente, con un vasto repertorio musicale. A rendere ancora più magica la serata, sono state le voci del soprano Ripalta Bufo e del tenore Gianni Leccese, che hanno interpretato opere di Rossini, Verdi, Puccini, De Curtis, e anche canzoni del repertorio napoletano, fino ad omagggiare il grande Ennio Morricone. Il famoso tenore, ha infiammato con la sua bravura, il pubblico presente, raccogliendo la meritata ovazione da tutta la piazza. Quasi un silenzio religioso durante le sue esecuzioni, terminate con standing ovation d’alto livello.

A presentare l’evento, l’attore Luigi Grippa, autentico mattatore della serata. L’attore sanseverese, non nuovo a questo genere di eventi, ci fa sapere che è rimasto piacevolmente sorpreso dalla serata; sia dall’inaspettato pubblico numeroso, sia dalla bravura dei due interpreti vocali. Luigi Grippa, da bravo attore, con grande padronanza da palcoscenico, ha saputo coinvolgere il pubblico, conquistandolo con la sua simpatia. A concludere il tutto, lo spettacolo piromusicale, scenografie pirotecniche aeree a tempo di musica.