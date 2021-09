CHIUSI-TERMOLI. Nel week-end appena trascorso, 4 e 5 settembre, a Chiusi, Toscana, si è tenuto l’annuale incontro del 40° Corso Sottoufficiali in servizio o congedati dei Carabinieri. A questo raduno, che ha visto la partecipazione di una settantina di uomini della Beneamata con le rispettive consorti provenienti da diverse regioni italiane, era presente anche Termoli: a portare alta la bandiera della città c’era il Maresciallo in pensione Silvio Luciani e la sua Signora.

Una bella rimpatriata che, ogni anno, si svolge in una località diversa: quest’anno è stata protagonista la Toscana con Chiusi e Chianciano. L’evento è iniziato sabato 4 settembre alle ore 11.00 presso la Cattedrale di San Secondiano di Chiusi, dove si è tenuta la celebrazione della Messa in onore dei Carabinieri del Quarantesimo Corso Sottufficiali defunti in servizio o per malattia. La ricorrenza, giunta al suo decimo anno, è organizzata dal Maresciallo della Stazione Carabinieri di Chiusi Giovanni Favicchio.

Terminata la funzione religiosa è stato possibile partecipare ad una visita guidata presso la Necropoli Etrusca e poi al pranzo che si svolto a Querce Al Pino. Alla ricorrenza ha partecipato con piacere ed onore anche il sindaco di Chiusi Iuri Bettolini che ha detto: «È stato un onore partecipare a questa ricorrenza. La vicinanza a tutte le forze dell’ordine, e in particolare all’Arma dei Carabinieri, è sempre stata una caratteristica che ha guidato il mandato amministrativo che ho avuto l’onore di svolgere. La prima uscita pubblica da sindaco è stata proprio durante la celebrazione della festa dell’Arma a Siena e ricordo ancora l’emozione provata nel partecipare. Personalmente ho un profondo rispetto per la divisa e per lo spirito di abnegazione con la quale viene indossata da tante donne e tanti uomini che si mettono al servizio della giustizia. Partecipare alla celebrazione è stato un momento veramente speciale».

Congedati a fine giornata di domenica, nel salutarsi affettuosamente, i sottufficiali del quarantesimo corso si sono dati appuntamento alla 11° raduno del 2022 che si terrà in Piemonte nella città di Asti.