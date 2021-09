CARPINONE. “La fibrosi cistica – si legge su Humanitas - È una malattia genetica che colpisce le ghiandole esocrine, come quelle che producono muco e sudore. A pagare le conseguenze del loro malfunzionamento sono i polmoni, il pancreas, il fegato, l'intestino, i seni paranasali e l'apparato riproduttivo”.

La vita delle persone affette da Fibrosi Cistica viaggia sul filo del rasoio a causa delle disparità tra chi può usufruire delle cure più innovative e chi, sfortunatamente, non può. Sono ancora molte le persone, oggigiorno, che non conoscono questa malattia o non sanno come affrontarla. Per questo motivi i ragazzi di ‘Molise in Action’ promuovono l’evento dedicato alla fibrosi cistica il prossimo 12 settembre a in Piazza Mercato a Carpinone dove ci sarà un dibattito dedicato.

A promuove la giornata anche l’attore, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano Beppe Fiorello che invita tutti a Carpinone con “tanto divertimento, per una giornata di puro respiro a quanti vogliano unirsi a noi” scrivono gli organizzatori.