TERMOLI. È passato poco più di un mese da quando il Presidente della Regione Molise Donato Toma ha ricevuto l’incarico di Commissario ad Acta della sanità: poco più di 30 giorni in cui i comitati, le donne bassomolisane e i sindaci hanno chiesto il mantenimento del Punto Nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli che, negli ultimi anni, è a rischio chiusura.

Richieste che, oggi (giorno di discussione presso il Tar Molise), sfociano con una netta bocciatura delle richieste e la volontà di chiudere il punto termolese: «Abbia appreso con grande stupore – ha commentato l’avvocato Laura Venittelli – Che il Commissario ad Acta della Regione Molise, il Presidente Toma, si è costituito nel ricorso promosso dai sindaci, e al quale hanno aderito le donne partorienti e la Casa dei Diritti».

«Il Presidente della Regione Molise, nonché commissario ad acta della sanità, ha chiesto la chiusura del punto nascita di Termoli – ha commentato ancora l’avvocato - Anziché procedere a quelle che erano le azioni per il potenziamento del punto nascita, il suo primo atto è stato quello di chiederne la chiusura. Uno schiaffo al Basso Molise. questo territorio ha bisogno di un presidio ospedaliero completo, ha bisogno di dare la certezza alle donne partorienti di avere un punto di riferimento, soprattutto per le emergenze e le urgenze».

Venittelli, tuttavia, non si arrende e annuncia il proseguo della battaglia: «Continueremo a batterci per l’ospedale di Termoli e per il punto nascita e continueremo in questa battaglia che vedo questo atto come il primo atto di una lunga controversia giudiziaria».