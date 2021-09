I tre migliori Hedge Fund Europei per investire nelle Criptovalute

Ci troviamo in un periodo storico in cui investire nelle criptovalute è, settimana dopo settimana, via via più semplice per tutti. Le valute virtuali sono passate da essere oggetto di discussione in blog di nicchia fino ai CdA di aziende quotate in Borsa.

Tra scettici e non, riteniamo che l’argomento sia meritevole di riflessione. Investire nelle criptovalute comporta l’assunzione da parte del trader di un elevato rischio di liquidità, che non tutti possono permettersi di includere nel proprio portafoglio.

Per tale ragione, un buon metodo per effettuare un investimento bilanciato sul mercato crypto senza esporre eccessivamente il proprio portafoglio può essere quello di acquistare quote di hedge fund fortemente orientati al trading di coin virtuali.

Gli specialisti di trading di Abile Trader ci hanno aiutato a mettere insieme una serie di hedge fund europei specializzati nell’ambito delle criptovalute, tenendo a mente che tale articolo non rappresenta un invito ad investire o alla raccolta di risparmio, e che ogni investimento rappresenta un’operazione soggetta a rischio di perdita di capitali.

CoinShares

CoinShares è, di gran lunga, l’hedge fund crypto più attivo in Europa, con svariati miliardi di dollari di asset in gestione.

Nato nel 2015 con sede a Londra, CoinShares offre una serie di Exchange Traded Products (o ETP) molto interessanti. Il catalogo prodotti è in costante aggiornamento, ma, principalmente, la società ha raccolto il proprio enorme volume di asset in gestione da pochi prodotti molto popolari.

Parliamo, in particolare, del Bitcoin Tracker Euro. Il documento KID di questo prodotto è piuttosto chiaro, il rischio di investimento è molto elevato (livello di rischio 6 su 7), dal momento che uno scenario sfavorevole del mercato comporterà un’elevatissima probabilità di perdite sull’investimento.

Per renderci conto del rischio, parliamo (citando sempre il documento KID del prodotto) di una perdita potenziale stimata al 99,31% nel primo anno di investimento in caso di scenario sfavorevole sul mercato, bilanciato da un +399,32% di guadagno potenziale in uno scenario favorevole sullo stesso orizzonte temporale.

Infine, va tenuto in considerazione il fatto che le commissioni di investimento annue in tale prodotto ammontino al 3,6% dell’investimento effettuato.

CoinShares offre altri tracker nel proprio catalogo prodotti, come ad esempio Ether e LiteCoin, con caratteristiche analoghe a quelle sopra riportate.

Avenue Investment

Avenue Investment ha lanciato dalla Spagna nel 2019 un hedge fund esclusivamente orientato alla speculazione sulle criptovalute.

Il fondo si caratterizza, principalmente, per il proprio orientamento esclusivo verso investitori istituzionali, e non privati.

In questa particolare offerta, i valori delle commissioni di investimento non sono resi pubblici in quanto, di norma, chi interagisce esclusivamente con investitori istituzionali si riserva di effettuare un’operazione di negoziazione delle condizioni contrattuali per ogni cliente.

Il fondo merita comunque una menzione in questo articolo, visti i propri piani di conquista del mercato europeo e, in un secondo momento, dell’America Latina (regione nella quale, vista la triste Storia delle valute locali, il mondo crypto sta crescendo in popolarità).

Può essere dunque importante tenere d’occhio questo fondo, non è detto infatti che l’approccio offerto in futuro non cambi con l’apertura verso una clientela retail nei prossimi anni.

ARK36

Dalla Danimarca (anche se con sede legale a Cipro) è arrivato nel 2020 il fondo ARK36, ufficialmente iscritto nel registro delle aziende cipriote con la dicitura AIFLNP (Alternative Investment Fund with Limited Number of Persons).

Garantendo un investimento diversificato nel mondo delle criptovalute, ARK36 presenta la seguente struttura di trading:

● Viene definito un ciclo di investimento della durata di 6 mesi, alla scadenza del quale i sottostanti del fondo possono essere cambiati

● All’inizio di ogni ciclo, l’investitore che ha acquisito una quota in ARK36 si vede applicare una commissione di investimento pari al 2% della propria quota

● Nel caso in cui si sia registrato un guadagno all’interno del ciclo di investimento, il fondo preleva il 20% di tale cifra per ogni investitore

● Concluso il ciclo di investimento, il trader può decidere se uscire dal fondo (pagando una commissione del 3% della propria quota) o se restare all’interno di ARK36 per un altro ciclo

Stiamo parlando anche in questo caso di un fondo orientato ad una clientela di tipo professionale (basti pensare che la quota minima di ingresso nell’hedge fund è pari a € 125.000,00).

Tuttavia, la Storia di ogni grande hedge fund è iniziata con un orientamento esclusivo verso la clientela professionale, per poi raggiungere un’apertura alla clientela retail. Per questo motivo, ARK36 è senza dubbio un nome da tenere a mente per il futuro.

Come individuare un buon hedge fund sul mercato crypto

In seguito alla breve analisi sopra riportata, può risultare conveniente interrogarsi circa quali possano essere le principali caratteristiche da osservare al fine di individuare un buon hedge fund sul mercato delle criptovalute.

Dal momento che il mercato in questione è in rapidissimo movimento, è semplicemente naturale aspettarsi che l’elenco dei fondi più attivi sulle criptovalute in Europa muti alla stessa velocità. Ed è proprio per questa ragione che, più che conoscere i nomi più blasonati del settore, è utile per un trader capire come individuare future occasioni simili di investimento.

In primis, dunque, il consiglio è quello di studiare la composizione della società che gestisce l’hedge fund e la sua solidità finanziaria. Nell’effettuare una ricerca sui fondi più attivi sul mercato, il Web restituisce anche risultati clamorosi di società con capitale sociale di poche centinaia di euro, è chiaro che un investimento in questo senso può essere davvero rischiosissimo.

Inoltre, una delle caratteristiche principali degli hedge fund è la difficoltà a liquidare la propria quota in tempi brevi (tanti di questi, ad esempio, prevedono “finestre” di vendita durante l’anno), questo è un importante fattore da tenere a mente in quanto il mercato è fortemente volatile e l’impossibilità di vendere la propria quota investita per mesi può avere risvolti drammatici.

Infine, diamo sempre un’occhiata ai sottostanti. L’idea generale è, in questo caso, quella che chiunque interessato ad investire nell’ambito crypto abbia una buona conoscenza del settore, comprendendo le differenze tra Bitcoin, Litecoin, Ether, e via dicendo.